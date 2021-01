Στρατοκρατείται το Καπιτώλιο – Απίστευτες εικόνες ενώ συζητείται η αποπομπή Τραμπ

Εικόνες που δεν έχουν ξαναδεί ποτέ ζουν οι ΗΠΑ. Το Καπιτώλιο στρατοκρατείται με την εθνοφρουρά να είναι παντού. Και όλα αυτά την ώρα που έχει ξεκινήσει η διαδικασία από την Βουλή των Αντιπροσώπων για την αποπομπή του Ντόναλντ Τραμπ.

Τα μέλη της Εθνοφρουράς που βρίσκονται και μέσα και έξω από το Καπιτώλιο βρίσκονται εκεί καθώς υπάρχουν φόβοι για ένοπλες επιθέσεις από οπαδούς του απερχόμενου Προέδρου των ΗΠΑ.

Οι εικόνες που κάνουν τον γύρο του κόσμου είναι πρωτοφανείς. Η επιφυλακή είναι τόσο μεγάλη που τα μέλη της εθνοφρουράς κοιμήθηκαν με πλήρη εξάρτυση στο πάτωμα.

I spotted the National Guard sleeping in the hallways of the Capitol as I walked in this morning. pic.twitter.com/PzVpQCo5yU