Στυγερό έγκλημα στο Τενεσί: Σκότωσε τα 2 παιδιά της, την γιαγιά της και μετά αυτοκτόνησε

Η σπαρακτική ανάρτηση του πατέρα των παιδιών
Γυναίκα
Η μητέρα που σκότωσε τα παιδιά της και την γιαγιά της

Δύο παιδιά ηλικίας 4 και 13 χρόνων καθώς και μία γυναίκα 88 χρόνων, έπεσαν νεκροί στο Τενεσί από τα πυρά της Χέδερ Τόμπσον. Η 32χρονη, μητέρα των αγοριών και εγγονή της ηλικιωμένης, προχώρησε στη στυγερή δολοφονία τους, πριν αρπάξει το όπλο και βάλει τέλος στη ζωή της.

Ολόκληρο το Τενεσί των ΗΠΑ δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει την φρικαλεότητα του εγκλήματος που έκανε η 32χρονη μητέρα, μέσα στο σπίτι τους. Η τριπλή δολοφονία έγινε την περασμένη Παρασκευή (02.01.2026) με τους αστυνομικούς να βρίσκουν τα πτώματα και των τεσσάρων κατά τη διάρκεια ελέγχου.

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι η Χέδερ -η οποία ήταν σε διάσταση με τον πατέρα των παιδιών- σκότωσε τα τρία θύματα πριν αυτοκτονήσει, ανέφεραν οι αρχές.

Ο σερίφης Κρις Ντέιβις δήλωσε ότι οι ερευνητές δεν βρήκαν ενδείξεις παραβίασης του σπιτιού και πιστεύουν πως στη δολοφονία δεν εμπλέκεται κανένα άλλο άτομο. Πρόσθεσε ότι δεν υπήρχαν καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία και δεν ήταν γνωστό αν η 32χρονη αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής.

Όσον αφορά το κίνητρο παραμένει άγνωστο και η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Τα παιδιά που έπεσαν νεκρά από τα πυρά της μητέρας τους
Τα παιδιά που έπεσαν νεκρά από τα πυρά της μητέρας τους / Facebook

Ο πατέρας των παιδιών, Τζερεμάια Τόμπσον, έκανε ανάρτηση στα social media εκφράζοντας την θλίψη του και λέγοντας πως η δολοφονία των παιδιών του τον συνέτριψε.

Ο Τζερεμάια Τόμπσον ξεκίνησε επίσης καμπάνια στο GoFundMe για να βοηθήσει να επιστρέψουν οι σοροί των παιδιών του «πίσω στο Νέο Μεξικό από το Τενεσί».

Μέχρι το πρωί της Κυριακής, η καμπάνια είχε συγκεντρώσει σχεδόν 11.000 δολάρια -πάνω από τα δύο τρίτα του στόχου των 16.000 δολαρίων.

Πληροφορίες από nypost.com

