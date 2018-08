Συγκλονιστική μαρτυρία δημοσιογράφου – Τη βίαζαν 15 μήνες μπροστά στον συντρόφό της

Η Καναδή δημοσιογράφος Amanda Lindhout έζησε την απόλυτη φρίκη στο πλευρό του φωτογράφου συντρόφου της Nigel Brennan όταν απήχθη από Σομαλούς το 2008. Βασανίστηκε και βιάστηκε για 15 μήνες στην εμπόλεμη Σομαλία. Έφτασε στα πρόθυρα της αυτοκτονίας. Ήταν μόλις 26 ετών όταν ταξίδεψε στη χώρα με τον 36χρονος Αυστραλό φωτογράφο σύντροφό της Nigel Brennan.

Ήταν 23 Αυγούστου, την τρίτη τους μέρα στη χώρα, που Σομαλοί απήγαγαν το ζευγάρι. Τηλεφώνησαν στις οικογένειές τους και ζήτησαν λύτρα 1,5 εκατομμυρίων δολαρίων για τον καθένα. Στους 15 μήνες μέχρι την απελευθέρωσή τους βίωσαν τον απόλυτο εφιάλτη. Τους βασάνιζαν, τους άφηναν χωρίς φαγητό και βίαζαν επανειλημμένα τη δημοσιογράφο.

Εννιά χρόνια και δύο μήνες από τη μέρα που μπήκε φυλακή ο εγκέφαλος της απαγωγής τους, η Amanda Lindhout θυμάται πώς έφτασε να σκέφτεται να βάλει τέλος στη ζωή της. Θα έκοβε τις φλέβες της με ένα ξυράφι. Ήταν 13 μήνες που βρισκόταν στα χέρια των απαγωγέων. Δεν άντεχε άλλο τα βασανιστήρια.

«Ήμουν πολύ κοντά στο να πάρω την απόφαση. Και κάθε μέρα που έβλεπα τον ήλιο, το μάτι μου έπιανε μια κίνηση. Ήταν ένα πουλί που πετούσε. Πάντα πίστευα στα σημάδια. Ήταν σαν κάτι να μου έλεγε να κρατήσω. Και αυτό το πουλί ήταν ο αγγελιοφόρος. Απομακρύνθηκε η επιθυμία να βάλω τέλος στη ζωή μου και δεν επέστρεψε ποτέ αυτό το συναίσθημα. Ήμουν αποφασισμένη να επιβιώσω. Ήμουν αποφασισμένη ότι θα ελευθερωθώ και θα ξαναδώ την οικογένειά μου».

After pretending to convert to Islam and making a plan to escape, @amandalindhout & Nigel made a daring dash away from captivity, hoping to find saving at a nearby mosque. #InterviewAU pic.twitter.com/S6Pvc9paIM

Δεν ήταν σε κανέναν δημοσιογραφικό όμιλο την εποχή της απαγωγής της. Είχε κάνει αποστολές για το France 24 στη Σομαλία και είχε δουλέψει στο Ιράκ και το Αφγανιστάν. Ο τότε σύντροφός της δεν είχε καθόλου εμπειρία από εμπόλεμη ζώνη. Η Amanda Lindhout μίλησε για τη στιγμή που τους απήγαγαν, την αποτυχημένη απόδρασή τους και την απελευθέρωσή τους μετά την καταβολή λύτρων.

«Ήμασταν σε χώρο συγκέντρωσης εκτοπισμένων. Αυτή θα ήταν η μεγάλη ιστορία για την οποία είχαμε πάει στη Σομαλία. Βρισκόμασταν σε έναν ανοιχτό αυτοκινητόδρομο και είδαμε ένα αυτοκίνητο να σταματά στην άκρη. Μέσα σε λίγα λεπτά ξεκίνησε ο εφιάλτης. Υπήρχαν περίπου 12 ένοπλοι που κρύβονταν πίσω από το σταθμευμένο αυτοκίνητο. Και το επόμενο πράγμα που ήξερα είναι ότι είχα απαχθεί».

.@AmandaLindhout describes the first few months of captivity and how having her Aussie friend Nigel with her brought "some protection". #InterviewAU pic.twitter.com/F8z08rhh5U

