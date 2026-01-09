Σύμβουλος του Πούτιν απειλεί με βαλλιστικούς πυραύλους της ΕΕ: «Δεν υπάρχουν συστήματα αεράμυνας ικανά να τους αναχαιτίσουν»

Απαντώντας σε δηλώσεις της επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας, σχετικά με την επίθεση κατά της Ουκρανίας με υπερηχητικούς βαλλιστικούς πυραύλους Oreshnik, ο σύμβουλος του Ρώσου προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν, Κίριλ Ντμιτρίεφ, δήλωσε ότι δεν υπάρχουν συστήματα αεράμυνας ικανά να τους αναχαιτίσουν.

«Η Κάγια Κάλας δεν είναι πολύ έξυπνη ή γνώστρια, αλλά ακόμη και αυτή θα έπρεπε να γνωρίζει ότι δεν υπάρχουν αντιαεροπορικές άμυνες ενάντια στον υπερηχητικό πύραυλο Oreshnik, που πετά με ταχύτητες Mach 10», έγραψε ο Κίριλ Ντμίτριεφ, σύμβουλος του Βλαντίμιρ Πούτιν για τις ξένες επενδύσεις και την οικονομική συνεργασία, στο X.

«Η αναφερόμενη χρήση ενός πυραύλου Oreshnik από τη Ρωσία αποτελεί σαφή κλιμάκωση κατά της Ουκρανίας και προειδοποίηση προς την Ευρώπη και τις ΗΠΑ», έγραψε νωρίτερα σήμερα σε δική της ανάρτηση στο «Χ», η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής Κάγια Κάλας.

Η ίδια κάλεσε τις χώρες της ΕΕ «να ψάξουν πιο βαθιά» στα αποθέματα της αντιαεροπορικής άμυνάς τους και «να ανταποκριθούν τώρα».

Ο ρωσικός βαλλιστικός πύραυλος μεσαίου βεληνεκούς (IRBM) Oreshnik μπορεί να φέρει και πυρηνικές κεφαλές και έκανε για πρώτη φορά την εμφάνισή του σε μια πρωτοφανή επίθεση στην Ουκρανία τον Νοέμβριο του 2024.

Kaja is not very bright or knowledgeable, but even she should know that there are no air defenses against the Oreshnik hypersonic Mach 10 missile. https://t.co/gHRNcB6pH6 — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) January 9, 2026

Ο Πούτιν έχει επανειλημμένα επικαλεστεί τους Oreshnik τους τελευταίους μήνες ως απειλή κατά της Ουκρανίας και της Δύσης, ειδικά επειδή η εμβέλειά του -που εκτιμάται σε έως και 5.000 χιλιόμετρα – είναι αρκετή για να φτάσει σε κάθε πρωτεύουσα του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη από το ρωσικό έδαφος.

