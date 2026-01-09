Κόσμος

Σύμβουλος του Πούτιν απειλεί με βαλλιστικούς πυραύλους της ΕΕ: «Δεν υπάρχουν συστήματα αεράμυνας ικανά να τους αναχαιτίσουν»

Η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας, κάλεσε τις χώρες - μέλη «να ψάξουν πιο βαθιά» στα αποθέματα της αντιαεροπορικής άμυνάς τους και «να ανταποκριθούν τώρα»
Στρατιωτικοί συμμετέχουν σε αυτό που το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας αποκαλεί ανάπτυξη του ρωσικού πυραυλικού συστήματος Oreshnik με υπερηχητική ταχύτητα και πυρηνική ικανότητα
Στρατιωτικοί συμμετέχουν σε αυτό που το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας αποκαλεί ανάπτυξη του ρωσικού πυραυλικού συστήματος Oreshnik με υπερηχητική ταχύτητα και πυρηνική ικανότητα / Φωτογραφία αρχείου / Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS

Απαντώντας σε δηλώσεις της επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας, σχετικά με την επίθεση κατά της Ουκρανίας με υπερηχητικούς βαλλιστικούς πυραύλους Oreshnik, ο σύμβουλος του Ρώσου προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν, Κίριλ Ντμιτρίεφ, δήλωσε ότι δεν υπάρχουν συστήματα αεράμυνας ικανά να τους αναχαιτίσουν.

«Η Κάγια Κάλας δεν είναι πολύ έξυπνη ή γνώστρια, αλλά ακόμη και αυτή θα έπρεπε να γνωρίζει ότι δεν υπάρχουν αντιαεροπορικές άμυνες ενάντια στον υπερηχητικό πύραυλο Oreshnik, που πετά με ταχύτητες Mach 10», έγραψε ο Κίριλ Ντμίτριεφ, σύμβουλος του Βλαντίμιρ Πούτιν για τις ξένες επενδύσεις και την οικονομική συνεργασία, στο X.

«Η αναφερόμενη χρήση ενός πυραύλου Oreshnik από τη Ρωσία αποτελεί σαφή κλιμάκωση κατά της Ουκρανίας και προειδοποίηση προς την Ευρώπη και τις ΗΠΑ», έγραψε νωρίτερα σήμερα σε δική της ανάρτηση στο «Χ», η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής Κάγια Κάλας.

Η ίδια κάλεσε τις χώρες της ΕΕ «να ψάξουν πιο βαθιά» στα αποθέματα της αντιαεροπορικής άμυνάς τους και «να ανταποκριθούν τώρα».

Ο ρωσικός βαλλιστικός πύραυλος μεσαίου βεληνεκούς (IRBM) Oreshnik μπορεί να φέρει και πυρηνικές κεφαλές και έκανε για πρώτη φορά την εμφάνισή του σε μια πρωτοφανή επίθεση στην Ουκρανία τον Νοέμβριο του 2024.

Ο Πούτιν έχει επανειλημμένα επικαλεστεί τους Oreshnik τους τελευταίους μήνες ως απειλή κατά της Ουκρανίας και της Δύσης, ειδικά επειδή η εμβέλειά του -που εκτιμάται σε έως και 5.000 χιλιόμετρα – είναι αρκετή για να φτάσει σε κάθε πρωτεύουσα του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη από το ρωσικό έδαφος.

Πηγή: OnAlert.gr

