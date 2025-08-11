Συμβαίνει τώρα:
Συναγερμός σε πτήση από Ρόδο προς Ισραήλ – Το αεροσκάφος παρουσίασε βλάβη στους τροχούς

Έκανε 3 αποτυχημένες προσπάθειες προσγείωσης
Φωτό αρχείου Markus Mainka
Φωτό αρχείου Markus Mainka / picture-alliance / dpa / AP Images

Ένα επιβατικό αεροσκάφος που επρόκειτο να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, το μεγαλύτερο του Ισραήλ, κήρυξε «έκτακτη ανάγκη 2».

Πρόκειται για αεροσκάφος που εκτελούσε την πτήση IZ076, ένα A320 από τη Ρόδο προς το Ισραήλ, που εκτελείται από την Arkia.

Οι πληροφορίες λένε ότι το αεροσκάφος έκανε 3 προσπάθειες προσγείωσης, χωρίς επιτυχία, λόγω σοβαρής βλάβης στους τροχούς.

Στο αεροσκάφος επιβαίνουν 160 επιβάτες.

