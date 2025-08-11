Συναγερμός σε πτήση από Ρόδο προς Ισραήλ – Το αεροσκάφος παρουσίασε βλάβη στους τροχούς

Ένα επιβατικό αεροσκάφος που επρόκειτο να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, το μεγαλύτερο του Ισραήλ, κήρυξε «έκτακτη ανάγκη 2».

Πρόκειται για αεροσκάφος που εκτελούσε την πτήση IZ076, ένα A320 από τη Ρόδο προς το Ισραήλ, που εκτελείται από την Arkia.

Οι πληροφορίες λένε ότι το αεροσκάφος έκανε 3 προσπάθειες προσγείωσης, χωρίς επιτυχία, λόγω σοβαρής βλάβης στους τροχούς.

A passenger plane scheduled to land at Ben Gurion Airport declared ‘Emergency 2’.



Flight IZ076, an A320 from Rhodes to Israel operated by Arkia.



Made 3 landing attempts, without success due to a serious wheel malfunction.



There are 160 passengers on board. pic.twitter.com/n9GdqQuoIg — Israel News Pulse (@israelnewspulse) August 11, 2025

Στο αεροσκάφος επιβαίνουν 160 επιβάτες.