Συναγερμός σε βρετανικό πανεπιστήμιο: 770 φοιτητές θετικοί στον κορονοϊό!

Απίστευτη έκρηξη κρουσμάτων Covid19 στο βρετανικό πανεπιστήμιο “Northumbria”, στη βορειοανατολική Αγγλία. Τουλάχιστον 770 φοιτητές του ανώτερου εκπαιδευτικού ιδρύματος διαγνώστηκαν θετικοί.

Το βρετανικό πανεπιστήμιο “Northumbria” ανακοίνωσε την Παρασκευή (02.10.2020) ότι βρίσκεται αντιμέτωπο με έξαρση κρουσμάτων κορονοϊού, καθώς τουλάχιστον 770 σπουδαστές βρέθηκαν θετικοί στον ιό.

Εστίες του νέου κορονοϊού έχουν καταγραφεί σε σχεδόν 50 βρετανικά πανεπιστήμια τις τελευταίες εβδομάδες, υποχρεώνοντας τους φοιτητές να αυτοαπομονωθούν στις εστίες λίγες ημέρες μετά την άφιξή τους για το νέο ακαδημαϊκό έτος.

BREAKING: 770 students at Northumbria University have tested positive for #coronavirus – of whom 78 are symptomatic. More on this breaking story: https://t.co/J5byVbyGZe pic.twitter.com/jxwNWHSgf5

“Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι γνωρίζουμε για 770 φοιτητές του πανεπιστημίου “Northumbria”, τα τεστ των οποίων βγήκαν θετικά στον Covid19. Οι 78 από αυτούς έχουν εκδηλώσει συμπτώματα”, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το πανεπιστήμιο, το οποίο εδρεύει στο Νιουκάστλ.

Όλοι οι φοιτητές που διαγνώστηκαν θετικοί έχουν αυτοαπομονωθεί, όπως και οι συγκάτοικοί τους και οι στενές επαφές τους για 14 ημέρες, σε συμφωνία με τις κυβερνητικές συστάσεις.

