Συναγερμός στη Χεζμπολάχ: «Σε κρίσιμη κατάσταση ο γαμπρός του Νασράλα μετά από επίθεση του Ισραήλ»

Τα αεροπορικά πλήγματα που εξαπέλυσε το Ισραήλ χθες (10.10.2024) με στόχο θέσεις της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό είχαν ως αποτέλεσμα να ισοπεδωθούν αρκετά κτίρια, 22 άνθρωποι να χάσουν την ζωή τους και άλλοι 117 να τραυματιστούν.

Φαίνεται όμως ότι η πιο σημαντική εξέλιξη από την συγκεκριμένη επίθεση του Ισραήλ αφορά τον Γουαφίκ Σάφα, ένα από τα πιο υψηλόβαθμα στελέχη της Χεζμπολάχ που παραμένει ακόμα ζωντανό.

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν αρχικά ότι οι αεροπορικές επιδρομές των IDF κατά της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό είχαν ως στόχο να σκοτώσουν τον Γουαφίκ Σάφα, τονίζοντας ότι τελικά επέζησε των σφοδρών βομβαρδισμών στην πρωτεύουσα του Λιβάνου.

Hezbollah internal security chief, Wafiq Safa, was critically wounded in Israeli strike in Beirut yesterday, @kann_news reports, citing Sky News Arabia. Hezbollah sources initially said Safa survived the strike, but sounds like that wasn’t quite right. Still no IDF confirmation. https://t.co/QBPRjO4mNa