Συναγερμός στην Αλάσκα: Συνετρίβη αεροσκάφος τσάρτερ με 8 επιβαίνοντες – Αγωνία για την κατάσταση της υγείας τους

Επί ποδός βρίσκονται οι αρχές της Αλάσκας, αφού αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση τσάρτερ και μετέφερε 8 άτομα συνετρίβη την Πέμπτη (20/8/2026) στα δυτικά της πολιτείας των ΗΠΑ, κοντά σε απομακρυσμένο σημείο ραντάρ, σύμφωνα με ομοσπονδιακό αξιωματούχο.

Ο Κλιντ Τζόνσον, επικεφαλής της περιφέρειας Αλάσκας του Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB), δήλωσε ότι στο αεροσκάφος που συνετρίβη επέβαιναν δύο πιλότοι και έξι επιβάτες. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για την κατάσταση των επιβαινόντων.

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Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το αεροπλάνο είχε απογειωθεί από το Άνκορατζ και εκτιμάται ότι συνετρίβη νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης, ενώ πλησίαζε το Ακρωτήριο Νιούενχαμ.

Ο Κλιντ Τζόνσον διευκρίνισε ότι οι πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής είναι προκαταρκτικές και δεν επιτρέπουν ακόμη την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων για τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Το Κέντρο Συντονισμού Διάσωσης της Αλάσκας ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, μετά την αναφορά για την παρουσία αεροσκάφους κοντά σε εγκατάσταση ραντάρ μεγάλης εμβέλειας στο Cape Newenham.

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Οι αρμόδιες υπηρεσίες επιχειρούν στην απομακρυσμένη περιοχή για τον εντοπισμό του αεροσκάφους και των οκτώ επιβαινόντων. Το Κέντρο Συντονισμού Διάσωσης ανέφερε ότι θα δημοσιοποιήσει περισσότερες πληροφορίες μόλις αυτές καταστούν διαθέσιμες, χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί τα αίτια της συντριβής ούτε έχει διευκρινιστεί η τύχη των δύο πιλότων και των έξι επιβατών.