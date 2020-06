Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι από άγνωστο άνδρα σε περιστατικό σε ξενοδοχείο που φιλοξενεί μετανάστες στη Γλασκώβη της Σκωτίας.

Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες και οι 3 είναι νεκροί, ενώ ο άνδρας βγαίνοντας μαχαίρωσε και έναν αστυνομικό ενώ στην συνέχεια τον πυροβόλησαν και τον σκότωσαν οι αστυνομικοί.

pic.twitter.com/lZxOlTLcDS

«Ο δρόμος έχει αποκλειστεί και οι πολίτες καλούνται να αποφύγουν αυτή τη στιγμή την περιοχή», σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, όπου προστίθεται ότι η κατάσταση είναι υπό έλεγχο αυτή τη στιγμή και δεν υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια των πολιτών.

UPDATE – Armed police evacuating a migrant hostel in Glasgow after a police officer was reportedly stabbed.#Glasgow #Scotland

West George Street major incident. Understood three dead in a stairwell of hotel. Had been stabbed. Police shot suspect.

Η ρεπόρτερ του BBC Catriona Renton που βρίσκεται επί τόπου έγραψε ότι οι τρεις άνθρωποι είναι νεκροί μέσα στο ξενοδοχείο.