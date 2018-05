Η τοπική αστυνομία έχει αποκλείσει τις οδούς Paradise και Castle, στην Οξφόρδη, μετά από τις εκκλήσεις κατοίκων, που κάλεσαν τις Αρχές λέγοντας πως άκουσαν πυροβολισμούς.

Οι Αρχές, μάλιστα, καλούν τους πολίτες να μείνουν μακριά από την συγκεκριμένη περιοχή.

Αυτόπτες μάρτυρες κάνουν λόγο για «σειρά δυνατών θορύβων» πριν τελικά καταφθάσει στο σημείο η αστυνομία.

Ένας κάτοικος της πλατείας Paradise, που βρίσκεται κοντά στο σημείο, δήλωσε στην Oxford Mail: «Επέστρεφα στο σπίτι με τα παιδιά μου και η αστυνομία δεν μας άφηνε να πλησιάσουμε. Άκουσα περίπου πέντε πυροβολισμούς και μάλιστα άκουσα τις Αρχές να απαντούν στα πυρά».

Σχετική ενημέρωση στο Twitter παρέχουν οι αρμόδιες Αρχές, μέχρι η υπόθεση να τεθεί υπό έλεγχο.

Τέλος, νοσοκομειακές υπηρεσίες έκαναν γνωστό πως ένας τραυματίας νοσηλεύεται χωρίς ωστόσο να κινδυνεύει η ζωή του.

We are currenly supporting @TVP_Oxford at a police incident in Paradise Square. One patient is currently being assessed & treated for non-life threatening injuries. Please follow @ThamesVP for further information.

