Επίθεση με μαχαίρι δέχθηκε από άγνωστο μια 37χρονη έγκυος στη Νότια Ουαλία κοντά σε σχολείο.

Οι αρχές αποφάσισαν να προχωρήσουν σε lockdown σε πολλά σχολεία της πόλης Άμπερφαν καθώς το περιστατικό θεωρείται πολύ σοβαρό. Η αστυνομία έχει ζητήσει από τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Στο σημείο της επίθεσης έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ένα ελικόπτερο.

#AVOIDTHEAREA | Emergency services are responding to serious assault that took place on Moy Road, #Aberfan, #Merthyr just before 9.10am today.



Armed officers are in the area, and we request that people avoid the area so that we can effectively deal with this incident. pic.twitter.com/x15iikkWlI