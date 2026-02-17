Κόσμος

Συναγερμός στην Ουάσιγκτον: Συνελήφθη ένοπλος έξω από το Καπιτώλιο

Ο ένοπλος φορούσε αλεξίσφαιρο γιλέκο και γάντια και είχε στο όχημά του στρατιωτικό κράνος Kevlar και αντιασφυξιογόνα μάσκα
Μεγάλη κινητοποίηση της αστυνομίας στην Ουάσινγκτον την Τρίτη (17.02.2026). Ένας 18χρονος βγήκε από το όχημά του οπλισμένος με ένα κυνηγετικό όπλο και φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο κατευθύνθηκε προς τη δυτική πλευρά του κτιρίου του Καπιτωλίου.

Αστυνομικοί από το αστυνομικό τμήμα του Καπιτωλίου είδαν τον ένοπλο και έδρασαν άμεσα, βγάζοντας τα όπλα τους και διατάζοντας τον νεαρό να ρίξει το όπλο. Ο τελευταίος υπάκουσε και αφού τον αφόπλισαν, τον συνέλαβαν.

Ο αρχηγός του αστυνομικού τμήματος του Καπιτωλίου, Μάικλ Σάλιβαν, σε συνέντευξη Τύπου μετά τη σύλληψη, δήλωσε ότι ο άγνωστος άνδρας πάρκαρε ένα SUV κοντά στο Καπιτώλιο, βγήκε από το αυτοκίνητο και έτρεξε «αρκετές εκατοντάδες μέτρα» προς το κτήριο, όταν οι αστυνομικοί τον σταμάτησαν και του έδωσαν εντολή να πέσει στο έδαφος.

Ο ένοπλος φορούσε αλεξίσφαιρο γιλέκο και γάντια και είχε στο όχημά του στρατιωτικό κράνος Kevlar και αντιασφυξιογόνα μάσκα.

Το κυνηγετικό όπλο ήταν γεμάτο και είχε επιπλέον σφαίρες πάνω του, είπε ο Σάλιβαν. Σύμφωνα με τον επικεφαλής του αστυνομικού τμήματος του Καπιτωλίου, το κίνητρο του συλληφθέντα ερευνάται, συμπεριλαμβανομένου του αν ο στόχος ήταν μέλη του Κογκρέσου. Το Κογκρέσο δεν συνεδρίαζε σήμερα λόγω προγραμματισμένης διακοπής των εργασιών.

Ο Σάλιβαν είπε ότι το τμήμα διαθέτει βιντεοληπτικό υλικό από το συμβάν, αλλά ζήτησε από τους πολίτες να προσκομίσουν τυχόν βίντεο που μπορεί να έχουν από το περιστατικό.

 

«Ποιος ξέρει τι θα είχε συμβεί αν δεν είχαμε αστυνομικούς εδώ;», είπε ο αρχηγός του αστυνομικού τμήματος του Καπιτωλίου, προσθέτοντας ότι το τμήμα είχε πραγματοποιήσει ασκήσεις για περιστατικά με ενεργούς σκοπευτές σχεδόν στο ίδιο σημείο τους τελευταίους μήνες.

Ο Σάλιβαν δεν αποκάλυψε την ταυτότητα του συλληφθέντα, αλλά είπε ότι ο νεαρός δεν ήταν γνωστός στις Αρχές και τον περιέγραψε ως μη καταγόμενο από την περιοχή. Είπε επίσης το όχημα δεν ήταν καταχωρημένο στο όνομα του υπόπτου, ο οποίος έχει πολλές διευθύνσεις.

Οι Aρχές διέκοψαν προσωρινά την κυκλοφορία και προειδοποίησαν τους πολίτες να μείνουν μακριά από την περιοχή κατά τη διάρκεια του συμβάντος.

Ο άνδρας έδρασε μόνος του και η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, σύμφωνα με την αστυνομία του Καπιτωλίου.

