«Ένας άνδρας τραυματίσθηκε ελαφρά. Δεν έχει γίνει αναφορά για άλλον τραυματία», αναφέρεται στο ανακοινωθέν της αστυνομίας του Νοτίου Γιορκσάιρ.

«Ένας άνθρωπος συνελήφθη σε σχέση με το επεισόδιο και έχει τεθεί υπό κράτηση», προστίθεται στο ίδιο κείμενο. Έρευνες έχουν διαταχθεί «προκειμένου να διαπιστωθεί εάν επρόκειτο για μεμονωμένο επεισόδιο και εάν ο δράστης ενεργούσε μόνος του».

Η αστυνομία ανακοίνωσε πως έλαβε κλήση για επέμβαση στις 10.20, ώρα Ελλάδος, «έπειτα από ειδοποίηση ότι ένας άνδρας είχε τραυματισθεί στο κέντρο του Μπάρνσλεϊ» και πως υπήρχαν «άλλες ενδείξεις πως ένας άλλος εκινείτο στο κέντρο με ένα μαχαίρι».

Νωρίτερα, η αστυνομία είχε επισημάνει στο Twitter πως «ένα σοβαρό συμβάν» έχει σημειωθεί στην περιοχή και πως έχει αναπτύξει δυνάμεις στο σημείο εκείνο.

Several police officers are in the town of #Barnsley after a serious incident was reported earlier by @syptweet – The town is not in lockdown. But locals are being told to be vigilant. Several areas have been cordoned off @itvcalendar @itvnews pic.twitter.com/OV7KenTC7T

