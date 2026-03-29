Συναγερμός στις ΗΠΑ: Πτήση από Νέα Υόρκη προς Σικάγο προσγειώθηκε εκτάκτως στο Ντιτρόιτ

Συναγερμός σήμανε στο αεροδρόμιο του Ντιτρόιτ όταν αεροσκάφος που εκτελούσε το δρομολόγιο Νέα Υόρκη – Σικάγο άλλαξε πορεία υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες και προσγειώθηκε εκτάκτως.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αεροσκάφος έχει περικυκλωθεί από δυνάμεις του FBI, ενώ δεν έχουν δοθεί ακόμη περισσότερες λεπτομέρειες για τα αίτια της εκτροπής στο αεροδρόμιο του Ντιτρόιτ.

Σε ανακοίνωσή του, εκπρόσωπος του FBI στο Ντιτρόιτ δήλωσε: «Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι προσωπικό του FBI στο Μίσιγκαν βρίσκεται στο αεροδρόμιο DTW, που βρίσκεται στο Ρόμουλους του Μίσιγκαν, διεξάγοντας δραστηριότητες επιβολής του νόμου.

Δεν υπάρχει τρέχουσα απειλή για το κοινό αυτή τη στιγμή».

An American Airlines flight from New York to Chicago (AA2819) was diverted to Detroit Metro Airport on Sunday, where the plane was isolated.



An American Airlines flight from New York to Chicago (AA2819) was diverted to Detroit Metro Airport on Sunday, where the plane was isolated.

