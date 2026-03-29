Συναγερμός στις ΗΠΑ: Πτήση από Νέα Υόρκη προς Σικάγο προσγειώθηκε εκτάκτως στο Ντιτρόιτ

Το αεροσκάφος έχει περικυκλωθεί από δυνάμεις του FBI
Συναγερμός σήμανε στο αεροδρόμιο του Ντιτρόιτ όταν αεροσκάφος που εκτελούσε το δρομολόγιο Νέα Υόρκη – Σικάγο άλλαξε πορεία υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες και προσγειώθηκε εκτάκτως.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αεροσκάφος έχει περικυκλωθεί από δυνάμεις του FBI, ενώ δεν έχουν δοθεί ακόμη περισσότερες λεπτομέρειες για τα αίτια της εκτροπής στο αεροδρόμιο του Ντιτρόιτ. 

Σε ανακοίνωσή του, εκπρόσωπος του FBI στο Ντιτρόιτ δήλωσε: «Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι προσωπικό του FBI στο Μίσιγκαν βρίσκεται  στο αεροδρόμιο DTW, που βρίσκεται στο Ρόμουλους του Μίσιγκαν, διεξάγοντας δραστηριότητες επιβολής του νόμου.

Δεν υπάρχει τρέχουσα απειλή για το κοινό αυτή τη στιγμή».

Σε ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία αναφέρει ότι στελέχη της βρίσκονται στο σημείο στο πλαίσιο επιχείρησης επιβολής του νόμου.

