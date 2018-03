Συναγερμός στο κολέγιο Utica της Νέας Υόρκης!

- "Υπάρχει απειλή" αναφέρει σε ανακοίνωσή το κολέγιο - "Μείνετε σε ασφαλές μέρος" - ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Συναγερμός έχει σημάνει στο κολέγιο Utica της Νέας Υόρκης, που έχει εκδώσει προειδοποίηση σε όλους τους φοιτητές να παραμείνουν εντός του κτιρίου, καθώς «υπάρχει απειλή».

Αναλυτικότερα στην ενημέρωσή του το κολέγιο ζητά από τους σπουδαστές να μείνουν σε ασφαλές μέρος και σε περίπτωση που βρίσκονται σε κοινόχρηστο χώρο να βρουν άμεσα καταφύγιο.

UC ALERT: Utica College is currently under a lock down due to a real, credible threat. Everyone on campus is to remain sheltered in place. Please get to a safe place and remain there until you are told the shelter in place direction has been

lifted. — Utica College (@uticacollege) March 5, 2018

Continue to shelter in place until you receive instruction via UC Alert to do otherwise. There are armed police officers on campus. Please follow all instructions from law enforcement. — Utica College (@uticacollege) March 5, 2018

Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή η απειλή και δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς. Πάντως, το κολέγιο διαψεύδει ότι σημειώθηκαν πυροβολισμοί.

DEVELOPING: Utica College in upstate New York on lockdown "due to a real, credible threat," the school says. https://t.co/CSxEy966aa pic.twitter.com/ilv9n6YKP5 — ABC News (@ABC) March 5, 2018

Υπεύθυνοι ασφαλείας του κολεγίου ενημέρωσαν πως στους χώρους του ιδρύματος θα βρεθούν άμεσα ένοπλες δυνάμεις προκειμένου να διευκολύνουν την ασφαλή αποχώρηση των σπουδαστών.