Λήξη συναγερμού στο Λονδίνο! Απέκλεισαν τον Πύργο Gherkin – Ελεγχόμενη έκρηξη σε ύποπτο πακέτο

Η αστυνομία έχει προειδοποιήσει τους πολίτες να μείνουν μακριά από την περιοχή στον Πύργο Gherkin.

«Έχουμε αποκλείσει την περιοχή λόγω ενός ύποπτου πακέτου. Ζητήσαμε από τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή».

Another invac at #gherkin and when you are stuck in the stairwell it’s time to get that #NintendoSwitch pic.twitter.com/xjHpJhGy4v

Σύμφωνα με άνθρωπο που βρισκόταν στην περιοχή, ένα φορτηγό χωρίς επιτήρηση ήταν που προκάλεσε τον συναγερμό.

Our Gherkin office is currently being evacuated due to a suspicious package being spotted in the vicinity. It is not clear if this is a training exercise so please bear with us while we gather more information.

— Leadenhall Law Group (@LeadenhallLaw) March 23, 2018