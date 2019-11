Συναγερμός στο Λονδίνο λόγω ύποπτου οχήματος! video

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας καθώς και πυροτεχνουργοί, ενώ είχε διακοπεί η κίνηση αυτοκινήτων στη γέφυρα “Vauxhall” στο Λονδίνο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε κοντινή απόσταση βρίσκονται οι κτιριακές εγκαταστάσεις των βρετανικών μυστικών υπηρεσιών MI6!

Οι αρμόδιες βρετανικές Αρχές ζητούσαν από τους πολίτες να μην πλησιάζουν το σημείο, μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες.

Όπως ανακοινώθηκε από την Μητροπολιτική Αστυνομία δεν έγινε καμία σύλληψη καθώς δεν προέκυψε καμία πιθανή απειλή.

Δείτε το σχετικό tweet:

Vehicle left abandoned on Vauxhall Bridge with hazard lights on and no driver has now been fully assessed by specialist officers and deemed non-suspicious. No arrests have been made. Bridge will be reopening shortly. Thanks for your patience. — Lambeth MPS (@LambethMPS) November 1, 2019

Δείτε μηνύματα από την κινητοποίηση που προηγήθηκε:

#AHORA‼️#Londres: Amenaza de bomba en el Puente de #Vauxhall por la presencia de un coche abandonado.

pic.twitter.com/pcVnPuAeTE — eSPAINews (@eSPAINews) November 1, 2019

Disruption: A202 Vauxhall Bridge – Both Directions – London

Bridge closed in both directions due to a Police Incident. pic.twitter.com/a3OWjnCpZ3 — NX Service Updates (@nxupdates) November 1, 2019

#London Vauxhall Bridge is closed, due to an abandoned / broken down vehicle stopped on the bridge, near to #MI6 hq. https://t.co/Sp852siEPA — Tony Naggs (@xa329) November 1, 2019

London – Vauxhall Bridge near MI6 HQ closed, area in lockdown due to suspicious car — witnesses pic.twitter.com/7vSUbDswKb (via @chenmate) — Gregor Peter (@L0gg0l) November 1, 2019