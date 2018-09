Συναγερμός στο Λονδίνο: Περιστατικό με αυτοκίνητο σε εμπορικό κέντρο, εκκενώθηκε σταθμός τρένων

Το μόνο που έγινε, αρχικά, γνωστό είναι πως οι συρμοί δεν σταματάνε στον σταθμό του Στράτφορντ στο ανατολικό Λονδίνο εξαιτίας συναγερμού ασφαλείας. Αυτό ανακοίνωσε η διαχειρίστρια εταιρεία.

Η βρετανική αστυνομία μεταφορών ανακοίνωσε ότι ο σταθμός του Στράτφορντ έκλεισε έπειτα από περιστατικό με ένα αυτοκίνητο που εισήλθε στο εμπορικό κέντρο Γουέστφιλντ, στο ανατολικό Λονδίνο. Αλλά δεν έχει διευκρινίσει ακριβώς περί τίνος πρόκειται.

Λίγη ώρα αργότερα, έγινε γνωστό ότι η αστυνομία αντιμετώπισε περιστατικό κοντά στο σιδηροδρομικό σταθμό αλλά σταδιακά η κατάσταση ομαλοποιείται.

Trains are now able to call at Stratford at scheduled, as police have successfully dealt with the incident near the railway at this station However, trains services may still be delayed by up to 10 minutes or revised as services recover. #Stratford https://t.co/RQHxTkmiEn — National Rail (@nationalrailenq) September 10, 2018

Χρήστες του twitter έχουν ανεβάσει φωτογραφίες με κόσμο να βρίσκεται εκτός του σταθμού μετά το συμβάν.

So #Westfield in #Stratford has been evacuated and we’re all being moved further and further away #OlympicPark pic.twitter.com/XFL0MPCttP — LIΔM 🤦🏻‍♂️ (@bostock_liam) September 10, 2018

Not sure what's going on but station has been evacuated, police everywhere and fire engines #Stratford pic.twitter.com/mykOAI3ok1 — Liddie (@lnicole025) September 10, 2018