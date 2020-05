Έντονη κινητοποίηση στο Τέξας των ΗΠΑ έπειτα από αναφορές για πυροβολισμούς από ένοπλο άνδρα μέσα στις εγκαταστάσεις της βάσης του Πολεμικού Ναυτικού, “Corpus Christi”.

Όπως μεταδίδουν τοπικά ΜΜΕ, η στρατιωτική βάση έχει πλέον αποκλειστεί, ενώ το Reuters αναφέρει πως οι αρμόδιες αρχές ενημερώθηκαν για το περιστατικό. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή κάποια επίσημη ανακοίνωση.

Δείτε σχετικά tweets:

BREAKING NEWS: Active shooter reported at Naval Air Station in Texas https://t.co/0t1XxZBTp5 via @MailOnline