Συναγερμός στον Λευκό Οίκο λόγω “ύποπτου οχήματος”

Όπως επιβεβαίωσαν οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ, ένα αυτοκίνητο στάθμευσε κοντά στην περίφραξη, ενώ υπήρξαν αναφορές για έναν άνδρα που κρατούσε όπλο. Αμέσως δόθηκε εντολή να κλείσει ο Λευκός Οίκος τις πόρτες του και να εκκενωθεί ο χώρος περιμετρικά του τετράτροχου, το οποίο βρισκόταν στον Βόρειο Φράκτη, επί της λεωφόρου Πενσυλβάνια.

Το ύποπτο αυτοκίνητο εμφανίστηκε περίπου στις 12:10 τοπική ώρα και περίπου στη μία το μεσημέρι, οι ειδικές δυνάμεις είχαν ολοκληρώσει τον έλεγχο και είχαν ανάψει το πράσινο φως να ανοίξουν εκ νέου οι πόρτες και να συνεχιστούν οι εργασίες εντός και εκτός της προεδρικής κατοικίας.

Σε ανακοίνωσή του ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε το περιστατικό και έκανε λόγο για ένα “ύποπτο όχημα”, το οποίο “αντιμετωπίστηκε γρήγορα”.

UPDATE: The vehicle near the @WhiteHouse has been cleared. The North Fence line and Lafayette Park will open shortly.

