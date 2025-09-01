Συμβαίνει τώρα:
Συνάντηση Ερντογάν – Πούτιν στη Σανγκάη: «Εργαζόμαστε για έναν δίκαιο τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία»

Οι δύο ηγέτες επίσης συζήτησαν διάφορα ζητήματα σχετικά με τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική και την περιοχή του Καυκάσου
Συνάντηση Πούτιν - Ερντογάν στην Σανγκάη
Murat Cetinmuhurdar/Turkish Presidential Press Office/Handout via REUTERS

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της 25ης Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης είχε συνάντηση με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προσκάλεσε τον Βλαντιμίρ Πούτιν επισκεφθεί την Τουρκία με μεγάλο μέρος της συνάντησής του να αποτελεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, ο Ταγίπ Ερντογάν είπε ότι οι σχέσεις μεταξύ της Τουρκίας και της Ρωσίας συνεχίζουν να εξελίσσονται στη βάση του αμοιβαίου σεβασμού και των κοινών συμφερόντων και ότι το πνεύμα συνεργασίας από το παρελθόν συνεχίζεται σε τομείς όπως το εμπόριο, ο τουρισμός, οι επενδύσεις και η ενέργεια.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε στον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν ότι η Άγκυρα εργάζεται με σκοπό έναν δίκαιο και διαρκή τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και ότι οι συνομιλίες μεταξύ των εμπλεκομένων μερών στην Κωνσταντινούπολη συμβάλλουν στις ειρηνευτικές προσπάθειες, ανακοίνωσε η τουρκική προεδρία.

Ο ίδιος εξέφρασε επίσης την ελπίδα ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Αζερμπαϊτζάν και της Αρμενίας θα οδηγήσουν σε διαρκή ειρήνη και ότι η σταθερότητα στον Καύκασο θα είναι προς το κοινό συμφέρον της Τουρκίας και της Ρωσίας. Οι δύο πρόεδροι αντήλλαξαν απόψεις σχετικά με τις εξελίξεις στη Γάζα και τη Συρία.

Από την πλευρά του ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν εξήρε τις προσπάθειες διαμεσολάβησης της Τουρκίας σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

 

«Είμαι βέβαιος ότι ο ειδικός ρόλος της Τουρκίας σε αυτά τα θέματα θα συνεχίσει να είναι περιζήτητος», ανέφερε ο Ρώσος πρόεδρος.

Πρόσθεσε μάλιστα ότι οι τρεις γύροι άμεσων συνομιλιών με την Ουκρανία στην Κωνσταντινούπολη έχουν σημειώσει κάποια πρόοδο στον ανθρωπιστικό τομέα, ωστόσο δεν κατάφεραν να επιτύχουν σημαντική πρόοδο σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου, οδηγώντας μόνο σε ανταλλαγές αιχμαλώτων και σωμάτων στρατιωτών.

«Η Τουρκία είναι ένας αξιόπιστος, δοκιμασμένος στο χρόνο εταίρος για τη Ρωσία και η ενεργειακή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών είναι στρατηγική», ήταν τα λόγιοα του Ρώσου ηγέτη.

Επίσης, οι δύο ηγέτες συζήτησαν διάφορα περιφερειακά ζητήματα ιδίως σχετικά με τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική και την περιοχή του Καυκάσου.

«Εστιάζουμε επίσης σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως η Μέση Ανατολή, η Βόρεια Αφρική και η Υπερκαυκασία. Η ρωσοτουρκική συνεργασία σε όλους αυτούς τους τομείς είναι καλά εδραιωμένη, συγκεκριμένη, χρήσιμη και, θα έλεγα, βασισμένη στην εμπιστοσύνη», δήλωσε ακόμα ο Ρώσος πρόεδρος.

