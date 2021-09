O Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν συνάντησε τον πρόεδρο της Συρίας Μπασάρ αλ Άσαντ χθες στη Μόσχα, όπως ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

Στη διάρκεια της συνάντησης, ο Πούτιν συνεχάρη τον Άσαντ για τη νίκη του στις προεδρικές εκλογές της Συρίας.

Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι οι ξένες δυνάμεις, οι οποίες έχουν αναπτυχθεί στη Συρία, χωρίς τη λήψη απόφασης από τον ΟΗΕ, είναι ένα εμπόδιο για την εδραίωση της σταθερότητας στη χώρα, σύμφωνα με μία ανάγνωση του περιεχόμενου της συζήτησης μεταξύ των δύο προέδρων.

Footage of Assad and Putin’s meeting in Russia



pic.twitter.com/0ClXAr4510