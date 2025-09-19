Συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν στις 25 Σεπτεμβρίου: Στο τραπέζι τα F-35 και εμπορικές συνομιλίες

Ο αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την Παρασκευή 19.0.2025 ότι θα φιλοξενήσει τον τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον Λευκό Οίκο στις 25 Σεπτεμβρίου και ότι αναμένει να συνάψει εμπορικές και στρατιωτικές συμφωνίες.

Την ανακοίνωση για τη συνάντησή του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έκανε ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ μέσα από την πλατφόρμα του Truth Social.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να φιλοξενήσω τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στον Λευκό Οίκο στις 25 Σεπτεμβρίου. Εργαζόμαστε πάνω σε πολλές εμπορικές και στρατιωτικές συμφωνίες με τον πρόεδρο, συμπεριλαμβανομένης της μεγάλης αγοράς αεροσκαφών Boeing, μιας σημαντικής συμφωνίας για F-16, και της συνέχισης των συνομιλιών για τα F-35, τις οποίες περιμένουμε να ολοκληρωθούν θετικά. Ο Πρόεδρος Ερντογάν κι εγώ είχαμε πάντα μια πολύ καλή σχέση. Ανυπομονώ να τον δω στις 25!»

Όπως τόνισε ο αμερικανός πρόεδρος, στην ατζέντα είναι και τα F-35 που όπως ανέφερε πιστεύει ότι θα έχουν θετική έκβαση οι συνομιλίες.