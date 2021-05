Εικόνες… από άλλο πλανήτη -μεταφορικά και κυριολεκτικά- κατέγραψε η κάμερα του ρόβερ «Curiosity» της NASA, από τον Άρη, αφού κατάφερε να απαθανατίσει την στιγμή που σύννεφα σχηματίστηκαν ψηλότερα από την επιφάνεια του!

Αυτό το πρωτόγνωρο φαινόμενο ίσως δημιουργήσει νέα δεδομένα, καθώς ήδη οι ερευνητές έχουν πιάσει… δουλειά ώστε να καταφέρουν να ανακαλύψουν ακόμη περισσότερα από τα μυστικά που κρύβει ο κόκκινος πλανήτης.

Η εμφάνιση νεφών στην ατμόσφαιρα του Άρη είναι εξαιρετικά σπάνια, καθώς συσσωρεύονται συνήθως κοντά στον ισημερινό του κόκκινου πλανήτη και μόνο κατά τη διάρκεια της πιο κρύας εποχής του χρόνου. Δηλαδή λίγο πριν ολοκληρωθεί ένα πλήρες αριανό έτος -που αντιστοιχεί με μία διετία στη Γη, όπως εξηγούν οι ερευνητές.

Στις φωτογραφίες που έστειλε το ρόβερ της NASA απεικονίζεται ένα εντυπωσιακό σκηνικό, αφού οι ακτίνες του ήλιου διαπερνούν αυτούς τους συμπυκνωμένους ατμούς που αιωρούνται στην ατμόσφαιρα, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται κρυστάλλινες και ιριδίζουσες αποχρώσεις, που κάνουν τον «ουρανό» του κόκκινου πλανήτη να λάμπει σαν μαργαριτάρι.

Δείτε τις απίστευτες εικόνες του Curiosity από τον Άρη

Sometimes you just need to stop and watch the clouds roll by… on Mars.



Cloudy days are rare here because the atmosphere is so thin and dry, but I've been keeping my cameras peeled and wanted to share some recent pictures with you. https://t.co/Gtgz9Iu822 (1/4) pic.twitter.com/iJOLmnXMVo May 28, 2021

SWEET MOTHER OF PEARL LOOK AT THESE MARTIAN CLOUDS. No, seriously. These iridescent wisps are called "mother of pearl" clouds. The shimmery pastels result when the particles in the cloud are all nearly identical in size. https://t.co/Gtgz9Iu822 (3/4) pic.twitter.com/Op73fHoTwH — Curiosity Rover (@MarsCuriosity) May 28, 2021

I wandered lonely as a cloud on Mars…



These are noctilucent or "night shining" clouds. They're high in the atmosphere and likely made of dry ice. Their crystals catch the fading light of the Sun, causing them to glow against the darkening sky. https://t.co/Gtgz9Iu822 (4/4) pic.twitter.com/LCcRibSGjx — Curiosity Rover (@MarsCuriosity) May 28, 2021

Τι… βλέπουν οι επιστήμονες;

Οι ερευνητές φέρονται να έχουν καταλήξει σε ένα συμπέρασμα: Αυτά τα σύννεφα βρίσκονται στην πραγματικότητα σε μεγαλύτερο υψόμετρο από το τυπικό επίπεδο στο οποίο σχηματίζονται τα νέφη. Κι αυτό γιατί σε ένα τόσο μακρινό -από το έδαφος- σημείο, οι θερμοκρασίες είναι εξαιρετικά χαμηλές. Έτσι, πιθανότατα πρόκειται για διοξείδιο του άνθρακα που έχει παγώσει.

Οι επιστήμονες τώρα προσπαθούν να υπολογίσουν το υψόμετρο όπου βρίσκονται για να εξακριβωθεί, εάν πράγματι ευσταθούν αυτές οι υποθέσεις.

«Αυτά τα σύννεφα είναι ίσως από τα πιο πολύχρωμα πράγματα που μπορεί να δει κανείς στον Άρη», εξηγεί ο Mark Lemmon, ερευνητής του Ινστιτούτου Διαστημικής Επιστήμης, με εξειδίκευση στην μελέτη της ατμόσφαιρας.

«Αν κοιτάζαμε τον ουρανό με γυμνό μάτι δίπλα από το ρόβερ Curiosity θα βλέπαμε φοβερά χρώματα. Πάντα θαύμαζα τα χρώματα που εμφανίζονταν ψηλά: κόκκινα, πράσινα, μπλε, μωβ», συνέχισε ο Lemmon. «Είναι πανέμορφο, όταν βλέπεις τον γεμάτο χρώματα ουρανό του Άρη».