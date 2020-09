Στρατιωτικό αεροσκάφος τύπου An-26 συνετρίβη κατά τη διάρκεια της προσγείωσης στην περιοχή του Χαρκόβου, στην Ουκρανία, όπως επιβεβαίωσε ο διοικητής της Πολεμικής Αεροπορίας της χώρας.

Τουλάχιστον 22 άνθρωποι σκοτώθηκαν σύμφωνα με τον κυβερνήτη του Χαρκόβου, Αλέξι Κούτσερ. Δύο από τους επιβαίνοντες επέζησαν ενώ αγνοούνται οι υπόλοιποι τέσσερις. Από τους δύο επιζώντες, ο ένας είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Στην περιοχή έχουν σπεύσει σωστικά συνεργεία. Εκτός από το πλήρωμα, στο αεροσκάφος επέβαιναν πιλότοι της πολεμικής αεροπορίας και σπουδαστές του Ινστιτούτου των ουκρανικών αεροπορικών δυνάμεων, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών.

Το τοπικό πρακτορείο ειδήσεων Depo.Kharkiv, επικαλούμενο πηγή του Ουκρανικού Υπουργείου Άμυνας, μετέδωσε πως στην πτήση επέβαιναν δόκιμοι.

Μέχρι στιγμής, άγνωστα παραμένουν τα αίτια της συντριβής.

Δείτε τις πρώτες συγκλονιστικές εικόνες

Video of the extinguished An-26 crash in #Ukraine pic.twitter.com/02VjGQ7MWN