Σύντροφος του μοντέλου OnlyFans, Λίλι Φίλιπς, που κοιμήθηκε με 1.113 άντρες σε μία μέρα: «Στο τέλος πάντα επιστρέφει σε μένα»

Διαφορετικά και ασυνήθιστα όρια έχει βάλει ο σύντροφος της Λίλι Φίλιπς, της δημιουργού περιεχομένου ενηλίκων στην πλατφόρμα OnlyFans από την Βρετανία, στη σχέση τους, αφού ο ίδιος σε πρόσφατη συνέντευξή τους αποκάλυψε ότι κατανοεί τις απαιτήσεις που έχει η δουλειά της κοπέλας του.

Η Λίλι Φίλιπς έγινε παγκοσμίως γνωστή πέρσι όταν ανακοίνωσε ότι κοιμήθηκε με 1.113 άνδρες σε μία μόνο ημέρα στη Βρετανία. Ακόμα και μετά από αυτό ο σύντροφός της είπε ότι δεν ζηλεύει που εκείνη κοιμάται με τόσους άνδρες.

Όπως λέει δεν αισθάνεται ζήλια και την αγαπά, εξηγώντας ότι κατανοεί πλήρως τις απαιτήσεις και την προσπάθεια που απαιτεί η επαγγελματική της δραστηριότητα. «Στο τέλος της ημέρας, πάντα επιστρέφει σε μένα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η κατάρρευση ρεκόρ που έγινε viral

Τον Ιούλιο του 2025 η Φίλιπς είχε ανακοινώσει μέσω Instagram ότι συνευρέθηκε με 1.113 άνδρες μέσα σε 12 ώρες, υποστηρίζοντας πως κατέρριψε ένα ανεπίσημο παγκόσμιο ρεκόρ που προηγουμένως είχε ανακοινώσει η δημιουργός ενηλίκων Μπόνι Μπλου με 1.057 άνδρες σε παρόμοιο χρονικό διάστημα.

Η ίδια η Φίλιπς περιέγραψε το εγχείρημα ως «οργανωμένο» και είπε ότι όσοι την ακολουθούν από παλιά καταλαβαίνουν ότι ήταν ένας στόχος που ήθελε πολύ να καταφέρει.

Η Φίλιπς είχε προετοιμάσει την εκδήλωση με αριθμημένα αυτοκόλλητα για τους συμμετέχοντες, προκειμένου να καταλάβει ότι έφτασε στο επιθυμητό νούμερο. Εκείνη περιέγραψε τη διαδικασία σαν «εργοστασιακή γραμμή», με τον καθένα να εξυπηρετείται γρήγορα, ώστε να ολοκληρωθούν όσο το δυνατόν πιο πολλοί σε σύντομο χρόνο.

Παρόλα αυτά, ένας άνδρας που συμμετείχε στο γεγονός δήλωσε ότι ήταν «πλήρες φιάσκο» και εξέφρασε απογοήτευση για τη διάρκεια και την οργάνωση, λέγοντας ότι, παρά την προσμονή του να συμμετάσχει, τελικά είχε μόλις δύο λεπτά εμπειρίας.

Boyfriend of an OnlyFans model who slept with 1,113 men in a single day says he is not jealous and loves her



The man said: “At the end of the day, she still comes back to me!”



He also stated that he fully understands how much hard work her profession requires. pic.twitter.com/mpSS7ePlAn — NEXTA (@nexta_tv) May 23, 2026

Αντιδράσεις από το κοινό

Η ασυνήθιστη αυτή είδηση προκάλεσε πολλές αντιδράσεις στα social media και στα μέσα ενημέρωσης, με μερικούς να σχολιάζουν αρνητικά την ιδέα και άλλους να επικεντρώνονται στις κοινωνικές και ψυχολογικές επιπτώσεις τέτοιων ενεργειών. Κάποιοι χρήστες μάλιστα εξέφρασαν ανησυχία για την ψυχική της υγεία.

Παράλληλα, η Φίλιπς έχει μοιραστεί και βίντεο από τις λεπτομέρειες του εγχειρήματος, δείχνοντας πώς η εκδήλωση οργανώθηκε στην πράξη και πώς οι συμμετέχοντες «σφραγίστηκαν» κατά σειρά, ενώ σε κάποια από αυτά τα πλάνα παρουσιάζεται και η έκταση της ουράς έξω από τον χώρο του γεγονότος.

Η Φίλιπς είχε τραβήξει την προσοχή για πρώτη φορά όταν συμμετείχε σε ένα ντοκιμαντέρ YouTube με τίτλο I Slept With 100 Men in One Day, όπου περιέγραφε ένα προηγούμενο εγχείρημα να κοιμηθεί με 100 άνδρες σε μία ημέρα.