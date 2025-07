Συρία: 2 νεκροί και 70 τραυματίες από την έκρηξη στην Ιντλίμπ

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 70 τραυματίστηκαν από έκρηξη στην ύπαιθρο της Ιντλίμπ στη βορειοδυτική Συρία, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA, το μεσημέρι της Πέμπτης (24.7.25).

Ο υπουργός Εκτάκτων Αναγκών και Διαχείρισης Καταστροφών της Συρίας, Ραέντ αλ Σάλε, ανέφερε σε ανάρτηση στο X ότι ομάδες της πολιτικής προστασίας έσπευσαν στο σημείο της έκρηξης, τα αίτια της οποίας δεν είναι γνωστά, στην πόλη Μααράτ Μισρίν που υπάγεται στο κυβερνείο της Ιντλίμπ.

Σύμφωνα με τον Σύρο υπουργό, ομάδες της πολιτικής προστασίας διεξάγουν επιχειρήσεις απομάκρυνσης και διάσωσης παρότι συνεχίζονται οι δευτερεύουσες εκρήξεις που παρεμποδίζουν το έργο τους.

loud explosion was heard in the province of Idlib, Syria. pic.twitter.com/xei9qQ3Zhn