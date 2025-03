Συρία: «Αυτό είναι εθνοκάθαρση» – Σοκαριστικά βίντεο και μαρτυρίες από τη σφαγή Αλαουιτών

Σοκαριστικές λεπτομέρειες έρχονται στο φως για τη σφαγή Αλαουιτών στη Συρία, η οποία σημειώθηκε μετά από επιθέσεις ενόπλων σε χωριά της Λαττάκειας και της Ταρτούς στις 7 Μαρτίου.

Μια έρευνα του CNN εστιάζει στις φονικές επιθέσεις στο Sanobar, ή αλλιώς το «Πευκοχώρι» στα αγγλικά, μια πόλη αρκετών χιλιάδων μελών της μειονοτικής κοινότητας των Αλαουιτών της Συρίας στην επαρχία Λαττάκεια.

Οι επιθέσεις στο χωριό, όπου εκτάσεις καλλιεργήσιμης γης περιβάλλουν μικρές ομάδες κτιρίων, αποκαλύπτουν νέες λεπτομέρειες σχετικά με την ένταση ορισμένων από τις θρησκευτικές βιαιότητες που σάρωσαν τις ακτές της Συρίας.

Βασιζόμενο σε συνεντεύξεις με επτά επιζώντες, δορυφορικές εικόνες και επαληθευμένα πλάνα από το έδαφος, το CNN κατάφερε να ρίξει φως στην κλίμακα της σφαγής στην πόλη, όπου οι δυνάμεις που πρόκεινται στην κυβέρνηση υπέβαλαν σε μεγάλο βαθμό άοπλους χωρικούς σε συνοπτικές εκτελέσεις, λεηλασίες, εμπρησμούς, ενώ τα πτώματα συσσωρεύτηκαν σε δύο ομαδικούς τάφους.

Το CNN κατέγραψε τουλάχιστον 84 πτώματα σε βίντεο που εντοπίστηκαν γεωγραφικά στο χωριό Pine, το οποίο έχει πληθυσμό μερικών χιλιάδων κατοίκων. Οι ντόπιοι δήλωσαν ότι μέτρησαν πάνω από 200 νεκρούς – η συντριπτική πλειονότητα των οποίων ήταν άνδρες. Οι αυτόπτες μάρτυρες μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας για τον φόβο αντιποίνων.

Ο τελευταίος κύκλος βίας ξεκίνησε όταν οι πιστοί του Άσαντ έστησαν μια αιματηρή ενέδρα εναντίον δυνάμεων που συντάχθηκαν με τη νέα σουνιτική ισλαμιστική κυβέρνηση της Συρίας στις 6 Μαρτίου, σε μια επίθεση που φαινόταν να είναι συντονισμένη. Ήταν η χειρότερη βίαιη ενέδρα στη Συρία από την ανατροπή του Άσαντ τον περασμένο Δεκέμβριο και προκάλεσε φονικά αντίποινα στις επαρχίες Λατάκια και Ταρτούς, τα οποία η νέα κυβέρνηση περιέγραψε ως προσπάθεια να περιορίσει τα απομεινάρια του πρώην αυταρχικού καθεστώτος.

Το κράτος επέρριψε την ευθύνη για τις μαζικές δολοφονίες σε κακοποιά στοιχεία. Η Al-Sharaa συνέστησε μια επιτροπή διερεύνησης των γεγονότων για τη διερεύνηση των δολοφονιών και δεσμεύτηκε να λογοδοτήσουν οι ένοχοι.

Οι επιθέσεις είχαν ως στόχο την αίρεση των Αλαουιτών, παρακλάδι του σιιτικού Ισλάμ στο οποίο ανήκει η οικογένεια Άσαντ και το οποίο κυριαρχούσε στο καθεστώς τους για περισσότερο από μισό αιώνα μέχρι την εκδίωξή τους. Βίντεο που εξετάστηκαν από το CNN και αναρτήθηκαν από σουνίτες ισλαμιστές μαχητές πιστούς στην κυβέρνηση Σαράα, καλούσαν σε «εθνοκάθαρση» των Αλαουιτών.

New Video: After violence erupted on Syria’s coast earlier this month, we zeroed in on the events in one Alawite village, where we found evidence of a sectarian-fuelled massacre carried out by fighters aligned with the new Islamist government in Damascus.



