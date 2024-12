Συρία: Εικόνες φρίκης από το «ανθρώπινο σφαγείο» του Άσαντ – Παγιδευμένοι κρατούμενοι σε μπουντρούμια 30 μέτρα κάτω από τη γη

Κυριακή (08.12.24). Ο Μπάσαρ Αλ Άσαντ εγκατελείπει τη Συρία. Η είδηση της πτώσης του τυραννικού καθεστώτος πυροδοτεί πανηγυρισμούς στη Δαμασκό και σε όλη τη χώρα.

Μέσα σε λίγα λεπτά οι εικόνες που έρχονται από την ελεύθερη πια Συρία κάνουν το γύρο του Διαδικτύου. Ωστόσο, έπειτα από την πτώση του καθεστώς του Μπάσαρ Αλ Άσαντ, η Συρία φαίνεται να παλεύει για την ίδια της την ύπαρξη, καθώς κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι ετερόκλητες δυνάμεις, που παλεύουν τώρα για την εξουσία και δέχονται επιρροή από ξένους παράγοντες με διαφορετικά συμφέροντα, θα καταφέρουν να συγκροτήσουν ένα κοινό μέτωπο.

Κι ενώ οι δρόμοι στη Δαμασκό «ντύνονται» από χιλιάδες Σύρους που γιορτάζουν την επόμενη ημέρα στη Συρία, κάποιες οικογένειες αγωνιούν για την τύχη των δικών τους που ήταν κρατούμενοι της φυλακής Σεντνάγια, γνωστής ως «ανθρώπινο σφαγείο».

Η Σεντνάγια είναι μία μεγάλη στρατιωτική φυλακή στα περίχωρα της Δαμασκού όπου η συριακή κυβέρνηση κρατούσε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που εδρεύει στη Βρετανία ανέφερε ότι «οι πόρτες της διαβόητης φυλακής “Σεντνάγια”, γνωστής ως “ανθρώπινο σφαγείο”, άνοιξαν για χιλιάδες κρατούμενους που φυλακίστηκαν από τον μηχανισμό ασφαλείας καθ’ όλη τη διάρκεια της διακυβέρνησης του καθεστώτος».

After over 10 hours of work! The doors of the “Red” prison of Sednaya are finally broken! New waves of detainees are being liberated!

The man filming is looking for his family while documenting this. “How could we believe this is happening”. #Syria

