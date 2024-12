Συρία: Ένα εκατομμύριο χάπια captagon έκαψαν οι αρχές της χώρας

Τεράστιες ποσότητες ναρκωτικών, ανάμεσά τους ένα εκατομμύριο χάπια captagon, κατέστρεψαν οι αρχές της Συρίας, όπως είπαν στο Γαλλικό Πρακτορείο δύο μέλη των δυνάμεων ασφαλείας. Τα captagon είναι αμφεταμίνες που παραγόταν σε βιομηχανική κλίμακα υπό τη διακυβέρνηση του Μπασάρ αλ Άσαντ.

Στη Δαμασκό, στον προαύλιο χώρο του κτιρίου όπου στεγαζόταν η έδρα των υπηρεσιών ασφαλείας της πρώην διοίκησης, οι δυνάμεις των νέων αρχών έριξαν βενζίνη και κατόπιν έκαψαν αποθέματα κάνναβης, κουτιά Tramadol και περίπου 50 μικρούς σάκους που περιείχαν χάπια captagon, σύμφωνα με έναν εικονολήπτη του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκεται στη Συρία.

«Βρήκαμε μια μεγάλη ποσότητα captagon, περίπου ένα εκατομμύριο χάπια», είπε στο AFP ένα μέλος αυτών των δυνάμεων, που συστήθηκε ως Ουσάμα, έχοντας το πρόσωπό του καλυμμένο και φορώντας τη στολή της «Διοίκησης Δημόσιας Ασφάλειας».

Η διοίκηση του Μπασάρ αλ Άσαντ ήταν γνωστή για την παραγωγή του captagon, μιας αμφεταμίνης που προέρχεται από ένα φάρμακο το οποίο υποτίθεται ότι θεραπεύει τη ναρκοληψία ή τις διαταραχές ελλειμματικής προσοχής, μετατρέποντας τη χώρα σε ναρκο-κράτος και πλημμυρίζοντας τις αγορές της Μέσης Ανατολής, το γειτονικό Ιράκ ή χώρες του Κόλπου.

