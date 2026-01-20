Συρία: «Η εκεχειρία δεν ισχύει πια» λένε οι Κούρδοι μαχητές – Ο στρατός ελέγχει φυλακή με τζιχαντιστές του ISIS

Στο «κόκκινο» βρίσκονται οι εντάσεις στη Συρία, με τις εμφύλιες συγκρούσεις να συνεχίζονται παρά το γεγονός ότι οι Κούρδοι μαχητές και οι δυνάμεις του συριακού στρατού κατέληξαν σε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός την περασμένη Κυριακή (18.01.2026).

Η αστραπιαία προώθηση των κυβερνητικών δυνάμεων σε επαρχίες και θέσεις που για χρόνια οι Κούρδοι μαχητές είχαν ως «ορμητήρια» στην βορειοανατολική Συρία είχε ως αποτέλεσμα να συμφωνήσουν οι δύο πλευρές σε κατάπαυση του πυρός, η οποία όμως ήταν τόσο εύθραυστη που «έσπασε» μέσα σε λίγα 24ωρα.

Η συμφωνία για την ενσωμάτωση των κουρδικών πολιτικών και στρατιωτικών θεσμών στο συριακό κράτος έχασε κάθε «ισχύ», δήλωσε σήμερα (20.01.2026) υψηλόβαθμος Κούρδος αξιωματούχος, την επομένη της κατάρρευσης των συνομιλιών μεταξύ των δύο πλευρών για την επίλυση των διαφορών τους.

Kurdish fighters target HTS / ISIS terrorists in southern Hasake countryside with rocket launchers pic.twitter.com/YVd1joGokf — Rojava Network (@RojavaNetwork) January 20, 2026

«Δεδομένου ότι δεν υπάρχει κατάπαυση του πυρός αυτή τη στιγμή, ότι η Δαμασκός συνεχίζει να επιτίθεται στις περιοχές μας και ότι (το καθεστώς) αρνείται να συμμετάσχει σε διάλογο, η συμφωνία δεν ισχύει πλέον», δήλωσε η Ιλχάμ Αχμάντ σε δημοσιογράφους σε διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου, σύμφωνα με την αγγλική μετάφραση που παρείχαν οι διοργανωτές της συνέντευξης.

ISIS families in the Al-Hol camp celebrate their “liberation” after the incursion of HTS terrorists, while at the same time a mass escape of ISIS families takes place. pic.twitter.com/zbfmmQteDl — Rojava Network (@RojavaNetwork) January 20, 2026

Ο συριακός στρατός ελέγχει φυλακή με τζιχαντιστές του ISIS

Παράλληλα οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF), των οποίων ηγούνται οι Κούρδοι μαχητές, ανακοίνωσαν ότι «αναγκάστηκαν να αποσύρουν» τις δυνάμεις τους από το στρατόπεδο αλ-Χολ, όπου βρίσκονται οικογένειες τζιχαντιστών του ISIS στη βορειοανατολική Συρία, προκειμένου να υπερασπιστούν τα εδάφη τους που απειλούνται από τον συριακό στρατό.

Οι SDF ανακοίνωσαν ότι «επανατοποθετούνται στα περίχωρα πόλεων στη βόρεια Συρία που απειλούνται» από τον στρατό και κατήγγειλαν «μια διεθνή κοινότητα που δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες της».

Στο αλ-Χολ βρίσκονται περίπου 24.000 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων 15.000 Σύρων, και περίπου 6.300 ξένων γυναικών και παιδιών 42 εθνικοτήτων.

Μέλος του συριακού στρατού πατάει την σημαία των Κούρδων μαχητών / REUTERS / Karam al-Masri

Το συριακό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι είναι «πλήρως έτοιμο να αναλάβει την ευθύνη για το στρατόπεδο αλ Χολ και τις φυλακές» που κρατούν τζιχαντιστές στην περιοχή.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των Κούρδων της Συρίας και της κεντρικής εξουσίας έχουν «καταρρεύσει πλήρως», δήλωσε νωρίτερα σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Αμπντέλ Καρίμ Όμαρ, αντιπρόσωπος της αυτόνομης κουρδικής διοίκησης στη Δαμασκό, την ώρα που ο συριακός στρατός συγκεντρώνει ενισχύσεις απέναντι στις αυτόνομες κουρδικές περιοχές στη βορειοανατολική Συρία.

Την Κυριακή (18.01.2026, η Δαμασκός ανακοίνωσε ότι επιτεύχθηκε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, με βάση την οποία ο στρατός θα αναπτυχθεί σε πολλές ζώνες που ελέγχουν οι Κούρδοι, οι οποίοι θα πρέπει να αποσυρθούν από αυτές.

Δαμασκός και Ουάσινγκτον σε διαβουλεύσεις

Με βάση τη συμφωνία, την ευθύνη για τους τζιχαντιστές του ISIS θα αναλάβει η κυβέρνηση, δεδομένου ότι η κουρδική διοίκηση «θα ενσωματωθεί στις κρατικές δομές».

Μέλος του συριακού στρατού / REUTERS / Khalil Ashawi

Τρεις συριακές πηγές δήλωσαν πως ο – υπό την ηγεσία των ΗΠΑ – συνασπισμός δυνάμεων που πολεμά το ISIS, βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για την παράδοση του στρατοπέδου αλ-Χολ στις συριακές αρχές.

Ο Αχμάντ δήλωσε παράλληλα πως η κουρδική διοίκηση επικοινώνησε με το Ισραήλ, δηλώνοντας ότι είναι πρόθυμη να λάβει βοήθεια «από οποιαδήποτε προέλευση».

Το συριακό υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι θα «λάβει τα απαραίτητα μέτρα σε συντονισμό με τον διεθνή συνασπισμό δυνάμεων για τη διατήρηση της ασφάλειας» μετά την αποχώρηση των SDF.