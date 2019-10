Συρία: Κι άλλοι άμαχοι σκοτώθηκαν από τα τουρκικά πυρά – Εκκενώνονται περιοχές

Επτά άμαχοι σκοτώθηκαν την Παρασκευή (11.10.2019) στην πόλη Ταλ Αμπιάντ και στα περίχωρά της, στη βόρεια Συρία, η οποία εδώ και τρία 24ωρα αποτελεί στόχο τουρκικής επίθεσης, ανακοίνωσε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων.

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν από τουρκική επιδρομή, κατά την οποία επλήγη το αυτοκίνητό τους, ενώ προσπαθούσαν να διαφύγουν από τις μάχες και τρεις άλλοι σκοτώθηκαν από ελεύθερους σκοπευτές.

Εν τω μεταξύ, καταυλισμός με περισσότερους από 7.000 εκτοπισμένους στη βόρεια Συρία εκκενώνεται και γίνονται συνομιλίες για τη μετακίνηση κι άλλου καταυλισμού στον οποίο διαμένουν 13.000 άνθρωποι, ανάμεσά τους και οικογένειες μαχητών του Ισλαμικού Κράτους, μετά τον βομβαρδισμό και των δύο, ανακοίνωσαν την Παρασκευή (11.10.2019) οι ημιαυτόνομες κουρδικές αρχές στην περιοχή.

Οι καταυλισμοί στη Μαμπρούκα και την Αΐν Ίσα, επισημαίνουν στην σχετική ανακοίνωση που εξέδωσαν οι ημιαυτόνομες κουρδικές αρχές της Συρίας, δεν γλίτωσαν από τους κινδύνους της τουρκικής επίθεσης που άρχισε αυτήν την εβδομάδα.

Ο καταυλισμός της Μαμπρούκα, ο οποίος βρίσκεται σε απόσταση 12 χιλιομέτρων από την τουρκική μεθόριο, θα εκκενωθεί και οι άνθρωποι που διαμένουν εκεί θα μετακινηθούν στον καταυλισμό της Αλ Αρίσα, που βρίσκεται νότια της πόλης Χασακέ, διευκρινίζουν οι αρχές αυτές στην ανακοίνωσή τους, στην οποία σημειώνουν ότι στον δεύτερο καταυλισμό στην Αΐν Ίσα βρίσκονται 785 συγγενείς μαχητών του Ισλαμικού Κράτους.

«Τώρα διεξάγονται συνομιλίες με τους αρμόδιους φορείς για να βρεθεί μια λύση ή μια εναλλακτική τοποθεσία για την μετακίνηση του καταυλισμού», καταλήγουν οι αρχές αυτές στην ανακοίνωσή τους.

Σχετικά με την συγκλονιστική είδηση της δολοφονίας μωρού στο έδαφος της νότιας Τουρκίας, πράξη για την οποία οι Κούρδοι αντάρτες θεώρησαν υπεύθυνες τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις, η Άγκυρα απορρίπτει κάθε ευθύνη και καταλογίζει την ευθύνη σε εκείνους.

Ειδικότερα σε σχετικό tweet του τουρκικού υπουργείου Άμυνας αναφέρεται ότι:

Οι τρομοκράτες του PKK / PYD-YPG, οι οποίοι σκότωσαν χτες ένα μωρό σε επίθεση στην τουρκική επικράτεια, διαδίδουν επίσης ψευδή στοιχεία. Δεν υπάρχουν τουρκικές στρατιωτικές μονάδες στο Qamishli και στο Derik, όπου ισχυρίζονται ότι στοχεύουμε πολίτες.

PKK/PYD-YPG terrorists, who killed a baby yesterday in a mortar attack into Turkish territory, are also spreading false information. There are no Turkish military units in Qamishli and Derik, where they claim civilians are being targeted.#MSB #TSK

