Με τους μοναδικούς συγγενείς που του απέμειναν, τη θεία και τον θείο του θα ζει πλέον ένα μωρό στη Συρία που , αφού οι γονείς και τα αδελφάκια του σκοτώθηκαν από το φονικό σεισμό.

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, διακρίνεται ένας διασώστης να κατεβαίνει από έναν λόφο από χαλάσματα κρατώντας στην αγκαλιά του ένα μικρό, κατασκονισμένο μωρό. Διαπιστώθηκε αργότερα ότι το νεογέννητο κοριτσάκι ήταν το παιδί του Αμπντάλα και της Αφράα Μλεϊχάν. Και οι δύο τους σκοτώθηκαν, μαζί με τα άλλα παιδιά τους, στην ανταρτοκρατούμενη πόλη Τζανταρίς, στην επαρχία του Χαλεπίου.

Το μωρό νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο της Τζιχάν μέχρι που οι γιατροί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τους συγγενείς του. Σήμερα, η θεία Χάλα –από την πλευρά του πατέρα της μικρής– και ο σύζυγός της ο Χαλίλ αλ Σαουάντι παρέλαβαν τελικά την ανιψιά τους, την οποία ονόμασαν Αφράα, από το όνομα της νεκρής μητέρας της.

«Αυτό το κορίτσι σημαίνει τόσα πολλά για εμάς επειδή δεν απέμεινε κανείς άλλος από την οικογένειά της. Θα τους θυμόμαστε, εγώ, η θεία της και όλοι οι συγγενείς στο χωριό της μητέρας και του πατέρα της, μέσα από αυτήν», είπε ο Σαουάντι.

Pregnant woman gives birth while buried under rubble in #Syria. Newborn baby is rescued,but the mother ‘tragically loses her life’ following devastating #earthquake pic.twitter.com/RAXOUL9m4Y