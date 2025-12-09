Κόσμος

Συρία: Οβίδες άγνωστης προέλευσης έπεσαν κοντά στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Μεζά στη Δαμασκό

Μια έκρηξη ακούστηκε στη συριακή πρωτεύουσα προτού αναφερθούν πλήγματα γύρω από την στρατηγικής σημασίας υποδομή, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης
Στρατιώτες στη Συρία
Φωτογραφία αρχείου / REUTERS / Karam al-Masri

Νέα ένταση ξέσπασε στη Συρία το βράδυ της Τρίτης (09.12.2025). Οβίδες άγνωστης προέλευσης έπεσαν κοντά στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Μεζά, μια ευαίσθητη τοποθεσία στα δυτικά της Δαμασκού, σύμφωνα με το συριακό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο.

Λίγο νωρίτερα, το πρακτορείο SANA στη Συρία είχε αναφέρει ότι μια ισχυρή έκρηξη ακούστηκε στην περιοχή της Δαμασκού και ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό της αιτίας.

Το περιστατικό σημειώνεται ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters που αποκαλύφθηκαν τον Νοέμβριο, η Ουάσινγκτον εξέταζε το ενδεχόμενο να αναπτύξει στρατιώτες σε αεροπορική βάση της συριακής πρωτεύουσας, στο πλαίσιο υλοποίησης ενός σχεδίου ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ισραήλ και Συρίας υπό αμερικανική αιγίδα.

Η συγκεκριμένη βάση βρίσκεται στον άξονα που οδηγεί προς τις νότιες περιοχές της χώρας, οι οποίες ενδεχομένως να αποτελέσουν μελλοντική αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη στο πλαίσιο μιας πιθανής συμφωνίας μη επίθεσης.

Η Δαμασκός διέψευσε κατηγορηματικά τις πληροφορίες αυτές. Πηγή του συριακού υπουργείου Εξωτερικών χαρακτήρισε το σχετικό ρεπορτάζ «εντελώς εσφαλμένο», χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις.

