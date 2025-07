Συρία: Σε live μετάδοση η στιγμή της επίθεσης του Ισραήλ στο υπουργείο Άμυνας – «Τα βαριά χτυπήματα ξεκίνησαν» λέει ο Κατζ

Συναγερμός σήμανε σήμερα Τετάρτη (16.07.2025) στη Δαμασκό, την πρωτεύουσα της Συρίας, μετά από αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ, με στόχο το υπουργείο Άμυνας της χώρας αλλά και το προεδρικό παλάτι.

Οι δυνάμεις του Ισραήλ βομβάρδισαν το πρωί κυβερνητικά στρατεύματα στην πόλη Σουέιντα στη Συρία, όπου κατοικεί η πλειοψηφία των Δρούζων, με τον Ισραηλινό υπουργό Άμυνας, Ίσραελ Κατζ, να προειδοποιεί την Δαμασκό ότι ο ισραηλινός στρατός θα συνεχίσει να πλήττει τις συριακές κυβερνητικές δυνάμεις μέχρι να αποσυρθούν.

Συγκλονιστικά είναι τα βίντεο που κυκλοφόρησαν από τη στιγμή που πλήττεται το συριακό υπουργείο Άμυνας, κατά τη διάρκεια δελτίου ειδήσεων και ρεπορτάζ στους τηλεοπτικούς σταθμούς της χώρας.

Μάλιστα, ο υπουργός Άμυνας, Ίσραελ Κατζ δημοσίευσε ένα βίντεο από τη συριακή τηλεόραση που δείχνει μία παρουσιάστρια ειδήσεων παρουσιαστή έντρομη από την ισραηλινή επιδρομή, η οποία φαίνεται στα πλάνα με καπνό να υψώνεται στο βάθος στο κέντρο της Δαμασκού.

«Τα βαριά χτυπήματα έχουν ξεκινήσει», λέει ο Katz στην ανάρτησή του στο X.

Νωρίτερα, ο ίδιος προειδοποίησε τη Συρία για σφοδρές επιθέσεις εάν οι δυνάμεις του καθεστώτος δεν αποσυρθούν από τη Σουέιντα, μια πόλη Δρούζων στο νότο.

Ενώ συριακές πηγές καταδίκασαν την επίθεση, Ισραηλινοί αξιωματούχοι δεν έχουν σχολιάσει δημόσια το περιστατικό.

BREAKING: Footage of Israel attacking Syrian Ministry of Defense. pic.twitter.com/oyouVTmpuq

Λίγο μετά τις 12:30 (ώρα Ελλάδας) ισραηλινά drones έπληξαν το Γενικό Επιτελείο των συριακών στρατιωτικών δυνάμεων. Όπως μετέδωσαν συριακά μέσα ενημέρωσης γύρω στις 15:00, ακούστηκαν εκρήξεις στη Δαμασκό, λίγες ώρες μετά το πρώτο «κύμα» των ισραηλινών αεροπορικών βομβαρδισμών στο γενικό επιτελείο των συριακών στρατιωτικών δυνάμεων.

Μάλιστα, το υπουργείο Άμυνας της Συρίας είχε νωρίτερα κατηγορήσει τις πολιτοφυλακές στη Σουέιντα για παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που είχε επιτευχθεί την Τρίτη, με αποτέλεσμα οι στρατιώτες του συριακού στρατού να ανταποδώσουν τα πυρά και να συνεχίσουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην επαρχία με πλειοψηφία Δρούζους.

Reporters witnessing the Israeli attacks in Damascus. pic.twitter.com/mOV2dddGh1

#BREAKING: Massive explosion rocks the Syrian capital Damascus during a live report by Rudaw correspondent Solin Mohammedamin. pic.twitter.com/dyOp2kQ8f0