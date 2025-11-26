Συρία: Σείστηκε η γη από έκρηξη σε αποθήκη όπλων στην Ιντλίμπ – Πέντε νεκροί και αρκετοί τραυματίες

Συγκλονιστικά είναι τα πλάνα από φονική έκρηξη σε αποθήκη όπλων της επαρχίας Ιντλίμπ στη Συρία, που είχε ως αποτέλεσμα να ξεσπάσει πανικός και χάος στην τοπική κοινότητα λόγω του μεγέθους και της καταστροφής που προκλήθηκε

Φωτογραφίες και βίντεο έχουν δημοσιευτεί στα social media από την έκρηξη που «ταρακούνησε» σήμερα (26.11.2025) τη βορειοδυτική Συρία, ενώ οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν ενώ αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν.

Τον τελευταίο χρόνο έχουν σημειωθεί εκρήξεις σε περίπου δώδεκα αποθήκες όπλων στη Συρία.

A massive explosion has rocked the town of Kfar Tkharim in Syria’s western Idlib province on Wednesday, according to Syrian media reports, which noted that the cause of the blast remains unknown.



READ MORE: https://t.co/QPaTbO3Xb6 pic.twitter.com/dC8dTpeGp3 — Rudaw English (@RudawEnglish) November 26, 2025

Οι εκρήξεις συνήθως αποδίδονται σε κακές συνθήκες αποθήκευσης και στην ελλιπή συντήρηση των στρατιωτικών υποδομών.

Absolutely massive explosion has just gone off at a weapons depot in Idlib, Syria pic.twitter.com/W3FeRCcs9Q — FJ (@Natsecjeff) November 26, 2025

Τα θύματα βρίσκονται ακόμα κάτω από τα χαλάσματα και ομάδες διάσωσης συνεχίζουν τις επιχειρήσεις διάσωσης, μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Ekhbariya TV, επικαλούμενο έναν αξιωματούχο.

