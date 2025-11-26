Κόσμος

Συρία: Σείστηκε η γη από έκρηξη σε αποθήκη όπλων στην Ιντλίμπ – Πέντε νεκροί και αρκετοί τραυματίες

Σε εξέλιξη βρίσκονται επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης ανθρώπων που βρίσκονται κάτω από τα χαλάσματα
Στιγμιότυπο από την έκρηξη στην Ιντλίμπ
Στιγμιότυπο από την έκρηξη στην Ιντλίμπ

Συγκλονιστικά είναι τα πλάνα από φονική έκρηξη σε αποθήκη όπλων της επαρχίας Ιντλίμπ στη Συρία, που είχε ως αποτέλεσμα να ξεσπάσει πανικός και χάος στην τοπική κοινότητα λόγω του μεγέθους και της καταστροφής που προκλήθηκε

Φωτογραφίες και βίντεο έχουν δημοσιευτεί στα social media από την έκρηξη που «ταρακούνησε» σήμερα (26.11.2025) τη βορειοδυτική Συρία, ενώ οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν ενώ αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν.

Τον τελευταίο χρόνο έχουν σημειωθεί εκρήξεις σε περίπου δώδεκα αποθήκες όπλων στη Συρία.

 

Οι εκρήξεις συνήθως αποδίδονται σε κακές συνθήκες αποθήκευσης και στην ελλιπή συντήρηση των στρατιωτικών υποδομών.

Τα θύματα βρίσκονται ακόμα κάτω από τα χαλάσματα και ομάδες διάσωσης συνεχίζουν τις επιχειρήσεις διάσωσης, μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Ekhbariya TV, επικαλούμενο έναν αξιωματούχο.

Πηγή: OnAlert.gr

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
125
118
92
84
81
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Το μήνυμα του Ερντογάν μετά τη συνάντησή του με τον Πάπα Λέοντα ΙΔ’: «Μοιραστήκαμε τις κοινές μας προσδοκίες για την παγκόσμια ειρήνη»
«Εύχομαι οι συνομιλίες μας να αποφέρουν οφέλη για όλη την ανθρωπότητα και εκφράζω τις ευχές μου για ειρήνη, ειρήνη και ευημερία στον καθολικό κόσμο». είπε ο ίδιος
ερντογαν
Newsit logo
Newsit logo