Συρία: Σόου Άσαντ με επίσκεψη στο… μέτωπο της Ιντλίμπ

Σε μια από τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις του, ο πρόεδρος της Συρίας επισκέφτηκε την Τρίτη (22.10.2019) τη γραμμή του μετώπου στην επαρχία Ιντλίμπ, στα βορειοδυτικά. Φυσικά, ο Άσαντ δεν πήγε μόνος…

Είχε μαζί του και τους κατάλληλους ανθρώπους, που έβγαλαν τις κατάλληλες φωτογραφίες, για να τις ανεβάσουν στα social media.

Ο Μπασάρ αλ Άσαντ βρέθηκε στη γραμμή του μετώπου, όπου οι συριακές δυνάμεις μάχονται τους τζιχαντιστές, ανακοίνωσε το γραφείο του Σύρου προέδρου.

«Η μάχη της Ιντλίμπ αποτελεί τη βάση για τον τερματισμό της αταξίας και της τρομοκρατίας σε όλες τις συριακές επαρχίες», δήλωσε ο Άσαντ κατά την επίσκεψή του.

Σύμφωνα με αναρτήσεις στο twitter, αυτή δεν θα είναι η πρώτη επίσκεψη του Άσαντ στο μέτωπο αλλά θα ακολουθήσει και η περιοχή ανατολικά του Ευφράτη.

Assad visits #Syria-n troops in south Idlib. via @ShehabiFares

Soon the visit will be East of the Euphrates. pic.twitter.com/NCnT8dcJbo

— Syrian Girl 🇸🇾 (@Partisangirl) October 22, 2019