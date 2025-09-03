Συρία: Στελέχη των Υπουργείων Άμυνας και Εσωτερικών συνελήφθησαν για τις εκτελέσεις Δρούζων στην Σουέιντα

Οι καθεστωτικές αρχές στη Συρία συνέλαβαν και ανέκριναν μέλη των υπουργείων Άμυνας και Εσωτερικών που φέρονται να συμμετείχαν τον περασμένο Ιούλιο στα βίαια επεισόδια εναντίον αμάχων στην επαρχία Σουέιντα, όπου ζουν κυρίως μέλη της μειονότητας των Δρούζων, ανακοίνωσε χθες (02.09.2025) η επιτροπή που ερευνά το περιστατικό.

Εκατοντάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επαρχία Σουέιντα, στη νότια Συρία, τον περασμένο Ιούλιο μετά το ξέσπασμα συγκρούσεων μεταξύ φυλών και μελών της μειονότητας των Δρούζων.

Οι συγκρούσεις εντάθηκαν μετά την αποστολή στην περιοχή συριακών στρατευμάτων. Συγγενείς των νεκρών έχουν κατηγορήσει τις κυβερνητικές δυνάμεις για εκτελέσεις Δρούζων τις οποίες κατέγραφαν σε βίντεο.

Οι ντε φάκτο αρχές στη Συρία, υπό τον πρόεδρο Άχμεντ αλ Σάρα, ανακοίνωσαν στις 31 Ιουλίου 2025 τη σύσταση επιτροπής αρμόδιας να ερευνήσει τα βίαια αυτά επεισόδια.

Ο εκπρόσωπος της επιτροπής, ο Άμαρ Ιζεντίντ, δήλωσε σε συριακά και περιφερειακά μέσα ενημέρωσης ότι μέλη των υπουργείων Άμυνας και Εσωτερικών έχουν συλληφθεί, ανακριθεί και παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη, καθώς φέρονται να συμμετείχαν στις ωμότητες.

Ο Ιζεντίν δεν διευκρίνισε τον αριθμό των συλληφθέντων, αλλά πρόσθεσε ότι είναι Σύροι πολίτες που διέπραξαν τις ωμότητες ενεργώντας ατομικά και όχι αφού έλαβαν σχετικές εντολές.

Ο εκπρόσωπος της επιτροπής είπε στον τηλεοπτικό σταθμό al Hadath ότι οι αρχές διαθέτουν «υλικό από βίντεο» στο οποίο εμφανίζονται οι συλληφθέντες να διαπράττουν βιαιότητες, χωρίς να διευκρινίζει τι είδους.

Εξάλλου, ο ίδιος πρόσθεσε ότι το υλικό αυτό «αρκεί» ως αποδεικτικό στοιχείο, μιας και οι δράστες των ωμοτήτων βιντεοσκόπησαν τους εαυτούς τους επί το έργον, ενώ κάποιοι από αυτούς παραδέχθηκαν τις πράξεις τους αφού τους έδειξαν τα βίντεο.

Η Διεθνής Αμνηστία κάλεσε τη Συρία να φροντίσει να λογοδοτήσουν τα μέλη των κυβερνητικών δυνάμεων που ευθύνονται για τις εξωδικαστικές εκτελέσεις ανδρών και γυναικών της κοινότητας των δρούζων στις 15 και 16 Ιουλίου 2025 στη Σουέιντα.

Εξάλλου τον Μάρτιο του 2025, ο συριακός στρατός κατηγορήθηκε για τον μαζικό φόνο μελών της μειονότητας των αλαουιτών, στην οποία ανήκει ο ανατραπείς πρόεδρος της Συρίας Μπασάρ αλ Άσαντ.

Κυβερνητική επιτροπή είχε ανακοινώσει τον Ιούλιο ότι 1.426 άνθρωποι σκοτώθηκαν τον Μάρτιο σε επιθέσεις που σημειώθηκαν εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας και τις σφαγές αλαουιτών που ακολούθησαν ως απάντηση. Ωστόσο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι επικεφαλής του στρατού δεν είχαν δώσει εντολή για τα αντίποινα αυτά.