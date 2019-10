Συρία: Στρέφονται στον Άσαντ οι Κούρδοι – Ασφυκτική πίεση στον Ερντογάν από Μακρόν – Μέρκελ

Αλλάζουν τα δεδομένα στην εισβολή της Τουρκίας στη βόρεια Συρία μετά την απόφαση, αιφνιδιαστική κατά πολλούς, «πικρή» κατ’ άλλους, των Κούρδων να στραφούν για βοήθεια στον πρόεδρο της Συρίας, Μπασάρ αλ Άσαντ.

Με τη μεσολάβηση της Ρωσίας (συμμάχου του προέδρου της Συρίας), οι Κούρδοι συμφώνησαν με το καθεστώς Άσαντ για να τους δοθεί στρατιωτική βοήθεια ώστε να αντιμετωπίσουν την τουρκική εισβολή. Οι πρώτες πόλεις όπου θα φτάσουν τα στρατεύματα του Άσαντ θα είναι οι Μανμπίτζ και Κομπάνι, δυο από τις πιο σημαντικές πόλεις στη βόρεια Συρία.

Για πολλούς αναλυτές, η συμφωνία των Κούρδων και τον Άσαντ ήταν δύσκολη, αφού τα τελευταία πέντε χρόνια οι Κούρδοι δρούσαν ημιαυτόνομα στη βόρεια Συρία. Η συμφωνία ανάμεσα στους Κούρδους και τη Δαμασκό ανακοινώθηκε χθες, Κυριακή, πέμπτη μέρα της τουρκικής επιχείρησης.

«Για να αντιμετωπισθεί η τουρκική επίθεση και να εμποδισθεί η συνέχισή της, επιτύχαμε συμφωνία με την συριακή κυβέρνηση για την ανάπτυξη του στρατού κατά μήκος των τουρκοσυριακών συνόρων με στόχο την υποστήριξη των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων», αναφέρεται σε ανακοίνωση της κουρδικής ηγεσίας.

«Κάναμε ό, τι μπορούσαμε. Κάλεσα τη Δύση και την Αραβική Ένωση, αλλά κανείς δεν έρχεται να βοηθήσει, οπότε δεν έχουμε άλλον παρά τον εαυτό μας για να υπερασπιστούμε (το Κομπάνι). Η κουρδική νεολαία πρέπει να έρθει και να υπερασπιστεί τα σπίτια της και οι άνθρωποι δεν πρέπει να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους – αυτή είναι η γη μας. Φαίνεται ότι αυτή είναι η μοίρα των Κούρδων, να περνάνε τα ίδια κάθε φορά» δήλωσε ο στρατηγός Ισμέτ Χασάν, αξιωματούχος στο Κομπάνι.

Από την πλευρά του ο στρατηγός Μαζλούμ Αμπντί, γνωστός επίσης ως Μαζλούμ Κομπάνι, κορυφαίο στέλεχος των δυνάμεων που μάχονται τον Άσαντ, μίλησε σε επίπονο συμβιβασμό. «Ξέρουμε ότι θα έπρεπε να κάνουμε δύσκολους συμβιβασμούς με τη Μόσχα και τον Άσαντ. Αλλά αν έπρεπε να διαλέξουμε ανάμεσα στους συμβιβασμούς και τη γενοκτονία του λαού μας, σίγουρα θα επιλέξουμε τις ζωές των ανθρώπων μας».

Η επιχείρηση της Τουρκίας στη βορειοανατολική Συρία συνεχίζεται κανονικά και σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, οι τουρκικές δυνάμεις έχουν μπει στο συριακό έδαφος σε βάθος 30-35 χιλιομέτρων, έχουν υπό τον έλεγχό τους τον αυτοκινητόδρομο Μ-4 και έχουν σκοτώσει 525 «τρομοκράτες», όπως αποκαλούν τους Κούρδους μαχητές.

As a result of the successful conduct of Operation Peace Spring, a depth of 30-35 km has been reached and M-4 highway has been taken under control.🇹🇷

Την ώρα που ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Μαρκ Έσπερ, ανακοίνωσε ότι η Ουάσιγνκτον ετοιμάζεται να αποσύρει 1.000 στρατιώτες από τη βόρεια Συρία, ο Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να tweet-αρει και να επιτίθεται στην Ευρώπη για τους τζιχαντιστές και να διαμηνύει ότι δεν θα τους δεχτεί στις ΗΠΑ!

«Οι ΗΠΑ έχουν τους χειρότερους από τους αιχμάλωτους μαχητές του ISIS. Η Τουρκία και οι Κούρδοι δεν πρέπει να τους αφήσουν να δραπετεύσουν. Η Ευρώπη έπρεπε να τους έχει δεχτεί πίσω μετά από πολλά αιτήματα. Πρέπει να το κάνουν τώρα. Δεν θα έρθουν ποτέ ούτε και θα γίνουν δεκτοί στις ΗΠΑ!» έγραψε (τα ξημερώματα της Δευτέρας) ο Αμερικανός πρόεδρος.

The U.S. has the worst of the ISIS prisoners. Turkey and the Kurds must not let them escape. Europe should have taken them back after numerous requests. They should do it now. They will never come to, or be allowed in, the United States!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 13, 2019