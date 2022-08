Τέσσερα θύματα από επίθεση τουρκικού drone σε πόλη της βορειοανατολικής Συρίας βρήκαν τραγικό θάνατο σήμερα (09.08.2022).

Πρόκειται για μια πόλη της Συρίας που ελέγχεται από τους Κούρδους και την επίθεση ανακοίνωσε σήμερα μια συριακή, μη κυβερνητική οργάνωση.

Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος είχε στόχο «ανθρώπους που εργάζονται για λογαριασμό της ημιαυτόνομης κουρδικής αρχής καθώς έσκαβαν χαντάκια κοντά σε νοσοκομείο στο Καμισλί», δήλωσε ο διευθυντής του Συριακού Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Ράμι Αμπντέλ Ραχμάν.

«Τουλάχιστον τέσσερις μεταξύ αυτών είναι νεκροί», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι το νοσοκομείο βρίσκεται κοντά στα σύνορα με την Τουρκία, όπου οι Κούρδοι έχουν ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας τους από τότε που η Άγκυρα απείλησε να πραγματοποιήσει νέα επίθεση εναντίον τους.

#SDF militants were killed when two missiles fired by a drone of the Turkish occupation forces fell on the neighborhoods of Al-Mahmakia and the Western Belt in #Qamishli city. #Hasakah #Syria #Turkey pic.twitter.com/uelqwc0Jrk