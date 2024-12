Συρία: Θρίλερ με την τύχη του Μπασάρ Αλ Άσαντ – Φήμες ότι καταρρίφθηκε το αεροπλάνο του

Κοσμοϊστορικές είναι οι εξελίξεις στην Συρία με το τέλος μιας εποχής να γράφεται μετά την κατάληψη της Δαμασκού από τους αντάρτες και την «εξαφάνιση» του Μπασάρ Αλ Άσαντ.

Οι φήμες έχουν πυκνώσει για το που βρίσκεται ο μέχρι χθες πρόεδρος της Συρίας, Μπασάρ Αλ Άσαντ και αν είναι ζωντανός ή νεκρός. Πληροφορίες που μεταδίδονται αλλά δεν έχουν διασταυρωθεί αναφέρουν ότι ένα αεροσκάφος στο οποίο πιθανότατα επέβαινε ο Άσαντ αναχώρησε από την Συρία αλλά χάθηκε από τα ραντάρ πάνω από την πόλη Χομς. Οι αντάρτες υποστήριξαν ότι το κατέρριψαν αλλά η είδηση δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Ο Άσαντ φέρεται να επιβιβάστηκε σε ένα Ilyushin-76 της Πολεμικής Αεροπορίας της Συρίας, το οποίο αναχώρησε εσπευσμένα από το Διεθνές Αεροδρόμιο της Δαμασκού, γύρισε προς τη Χομς, έχασε απότομα ύψος και εξαφανίστηκε από τα ραντάρ.

Last night we tracked a Ilyushin Il-76T flight over Syria.



The flight took off from Damascus and the signal was lost near the city of Homs.



* We can confirm that flight took place.

* The aircraft was old with an older transponder generation, so some data might be bad or… pic.twitter.com/uCGUnVeug0 — Flightradar24 (@flightradar24) December 8, 2024

Χακάν Φιντάν: Ο Άσαντ είναι πιθανώς εκτός Συρίας

Ο πρόεδρος της Συρίας Μπασάρ αλ-Άσαντ είναι «πιθανώς εκτός Συρίας», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας. Ερωτηθείς από την Κριστιάν Αμανπούρ του CNN σε συνέντευξη Τύπου στη Ντόχα του Κατάρ, αν γνωρίζει πού μπορεί να βρίσκεται ο Άσαντ, ο Χακάν Φιντάν είπε: «Δεν μπορώ να το σχολιάσω αυτό, πιθανώς εκτός Συρίας». Υπάρχουν αντικρουόμενες πληροφορίες σχετικά με το πού βρίσκεται ο Άσαντ – μια υπηρεσία της ανατολικής Ευρώπης πιστεύει ότι βρίσκεται στη Λαττάκεια, το παράκτιο προπύργιό του.

Ο ηγέτης της Συρίας δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως από τότε που οι αντάρτες μπήκαν στην πρωτεύουσα νωρίς το πρωί της Κυριακής (08/12/24).

Οι αντάρτες της Συρίας ανακήρυξαν την πρωτεύουσα Δαμασκό «απελευθερωμένη» μετά την είσοδό τους στην πόλη παρά την ελάχιστη αντίσταση των δυνάμεων του καθεστώτος.

Η απομάκρυνση του Άσαντ φέρνει τέλος σε περισσότερα από 50 χρόνια αυταρχικής διακυβέρνησης της οικογένειάς του στο έθνος των περίπου 23 εκατομμυρίων, το οποίο έχει πληγεί και κατακερματιστεί από περισσότερο από μια δεκαετία εμφυλίου πολέμου.

Εν τω μεταξύ, ο πρωθυπουργός της Συρίας Mohammad Ghazi al-Jalali δήλωσε ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη «να συνεργαστεί με οποιαδήποτε ηγεσία επιλέξει ο λαός». Βίντεο τον δείχνει να συνοδεύεται από ενόπλους.

Extraordinary – opposition fighters from #Daraa are escorting #Syria’s Prime Minister out of his office & to the Four Seasons Hotel, in a move intended to symbolize the transfer of power & removal of #Assad regime rule. pic.twitter.com/am0tT6cbl1 — Charles Lister (@Charles_Lister) December 8, 2024

Το προεδρικό μέγαρο έχει καταληφθεί από τους αντάρτες και τα βίντεο που αναρτώνται στα social media δείχνουν εικόνες μέσα από αυτό.

Assad’s palace in Damascus has been taken over pic.twitter.com/QZoE2162eP — Open Source Intel (@Osint613) December 8, 2024

Βίντεο δείχνουν πολίτες να έχουν εισβάλλει επίσης στο προεδρικό μέγαρο και να προχωρούν σε λεηλασίες.

Wild



Footage is circulating of Syrians entering the Syrian president’s residence and seizing its contents. pic.twitter.com/7Wh52tzV37 — Open Source Intel (@Osint613) December 8, 2024

Την ίδια ώρα οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι αναπτύσσουν δυνάμεις στη ζώνη ασφαλείας με τη Συρία που ελέγχεται από τον ΟΗΕ, καθώς και σε αριθμό σημείων απαραίτητων για την άμυνα υπό το φως των τελευταίων γεγονότων στην αραβική χώρα. Εξάλλου η Ιορδανία υπογράμμισε σήμερα τη σημασία της διαφύλαξης της σταθερότητας και της ασφάλειας της Συρίας, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων, αφού ο πρόεδρος Μπασάρ αλ-Άσαντ διέφυγε από τη Δαμασκό και οι αντάρτες πήραν τον έλεγχο της πρωτεύουσας βάζοντας τέλος στο 24ετές καθεστώς του. Η Ιορδανία πρόσθεσε πως «εξετάζεται» η ενίσχυση της ασφάλειας στην περιοχή, μετέδωσε το πρακτορείο.

Εξάλλου ο διπλωματικός σύμβουλος του προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων δήλωσε σήμερα πως δεν θα πρέπει να επιτραπεί σε μη κρατικούς παράγοντες να έχουν την ευκαιρία να εκμεταλλευθούν πολιτικά κενά.

«Τα γεγονότα που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Συρία αποτελούν επίσης σαφή ένδειξη της αποτυχίας της πολιτικής και της καταστροφικής φύσης της σύγκρουσης και του χάους», δήλωσε ο Ανουάρ Γκαργκάς στο φόρουμ για την ασφάλεια Διάλογος της Μανάμα που διεξάγεται στην πρωτεύουσα του Μπαχρέιν.

Morning in the Syrian capital Damascus pic.twitter.com/MymSdGc0Em — Lord Bebo (@MyLordBebo) December 8, 2024

Κύριες ανησυχίες για εμάς είναι η εδαφική ακεραιότητα της Συρίας, η οποία εξακολουθεί να απειλείται, καθώς και ο εξτρεμισμός και η τρομοκρατία, πρόσθεσε ο Γκαργκάς, ο οποίος επισήμανε ότι ο Άσαντ δεν χρησιμοποίησε το «σωσίβιο» που του πρότειναν διάφορες αραβικές χώρες, των Εμιράτων περιλαμβανομένων, που τα τελευταία χρόνια επεδίωξαν να συμφιλιωθούν με τη συριακή κυβέρνηση.

Η ταχεία κατάρρευση της συριακής κυβέρνησης οφείλεται εν μέρει στην πολιτική αποτυχία του καθεστώτος του Άσαντ, τόνισε ο διπλωματικός σύμβουλος του προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Τραμπ: Ο Άσαντ «την έκανε» καθώς έχασε την υποστήριξη της Ρωσίας

Ο σύρος πρόεδρος Μπασάρ αλ-Άσαντ «διέφυγε» από τη Συρία αφού έχασε την υποστήριξη της προστάτιδάς του Ρωσίας, υποστήριξε ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μέσω της πλατφόρμας του, της Truth Social.

«Ο Άσαντ δεν είναι πια εδώ. Διέφυγε από τη χώρα του. Η προστάτιδά του, η Ρωσία, η Ρωσία, η Ρωσία, υπό την ηγεσία του Βλαντίμιρ Πούτιν, δεν επιθυμούσε πλέον να τον προστατεύει», έγραψε ο Τραμπ, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα στις 20 Ιανουαρίου.

Assad is gone. He has fled his country. His protector, Russia, Russia, Russia, led by Vladimir Putin, was not interested in protecting him any longer. There was no reason for Russia to be there in the first place. They lost all interest in Syria because of Ukraine, where close to… — Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) December 8, 2024

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ρωσία «έχασε κάθε ενδιαφέρον για τη Συρία εξαιτίας της Ουκρανίας, όπου σχεδόν 600.000 ρώσοι στρατιώτες έχουν τραυματισθεί ή σκοτωθεί, σε ένα πόλεμο που δεν έπρεπε να είχε αρχίσει ποτέ και που θα μπορούσε να διαρκέσει αιωνίως».

«Η Ρωσία και το Ιράν έχουν αυτή τη στιγμή αποδυναμωθεί, η μία εξαιτίας της Ουκρανίας και μιας κακής οικονομίας, το άλλο εξαιτίας του Ισραήλ και των επιτυχιών του στη μάχη», πρόσθεσε ο Τραμπ.