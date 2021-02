Συρία: Βρήκαν το πτώμα ήρωα αρχαιολόγου που αποκεφάλισαν τζιχαντιστές – Προσπάθησε να προστατέψει την Παλμύρα (pics, vids)

Tο πτώμα ενός κορυφαίου αρχαιολόγου που αποκεφαλίστηκε από το ISIS το 2015, ενώ προσπαθούσε να προστατεύσει την αρχαία πόλη της Παλμύρας, ανακοίνωσε ότι βρήκε η κυβέρνηση της Συρίας. Ο Καλίντ αλ Ασαάντ είχε διατελέσει διευθυντής αρχαιοτήτων στην Παλμύρα για 50 χρόνια και είχε συνταξιοδοτηθεί τα τελευταία 13 χρόνια.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Συρίας SANA, δέκα χιλιόμετρα ανατολικά της Παλμύρας εντοπίστηκαν οι σωροί των τριών ανθρώπων. Το πτώμα του Καλίντ αλ Ασαάντ πιστεύεται πως ήταν ένα από τα τρία που βρέθηκαν κοντά στην αρχαία πόλη της Παλμύρας. Όπως μεταδίδουν τοπικά ΜΜΕ, θα πραγματοποιηθούν τεστ DNA για να επιβεβαιωθούν οι ταυτότητές των σωρών.

Three corpses found east of Palmyra, one believed to be for archeologist martyr al-Asa’ad https://t.co/eZix3gomzW

Syrian authorities just found the remains of world renowned archeologist Dr. Khaled Asaad who was beheaded by ISIS six years ago for refusing to leave his beloved ancient city of Palmyra! May God rest his soul in peace.. pic.twitter.com/dlyyr08m7H