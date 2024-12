Σύρος πρωταθλητής ιππασίας μπήκε φυλακή και βασανίστηκε για 21 χρόνια επειδή νίκησε τον αδελφό του Μπασάρ αλ Άσαντ

Η ζωή ενός Σύρου πρώην πρωταθλητής ιππασίας διηγήθηκε, ο οποίος φυλακίστηκε και βασανίστηκε για 21 χρόνια όταν νίκησε τον μεγαλύτερο αδελφό του έκπτωτου προέδρου της Συρίας Μπασάρ αλ Άσαντ σε έναν διαγωνισμό, είναι κινηματογραφική.

Ο Adnan Kassar, που κάποτε ήταν διάσημος στον κόσμο του αθλητισμού στη Συρία, μίλησε για πρώτη φορά στο Sky News για τη δοκιμασία του μετά την πτώση του καθεστώτος της οικογένειας Άσαντ που κυβερνούσε επί 50 και πλέον χρόνια.

Κέρδισε πολλά χρυσά μετάλλια και ήταν αρχηγός της εθνικής ομάδας ιππασίας στα τέλη της δεκαετίας του 1980, με την καριέρα του να κορυφώνεται το 1993 στο τρίτο διεθνές πρωτάθλημα ιππασίας στη Λατάκια, όπου η άψογη εμφάνισή του εξασφάλισε τη νίκη της ομάδας.

Ο Kassar ήταν στενός φίλος του Μπασέλ αλ Άσαντ, αλλά το επίτευγμά του προφανώς προκάλεσε την οργή του συναθλητή του, ο οποίος είχε αποτύχει στον διαγωνισμό.

Ο Μπασέλ ήταν ο διάδοχος της συριακής προεδρίας ωστόσο σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα το 1994 με αποτέλεσμα να επιστρέψει ο αδελφός του Μπασάρ αλ Άσαντ από το Λονδίνο, όπου εργαζόταν ως οφθαλμίατρος.

«Το πλήθος με σήκωσε στους ώμους του. Ήταν μια στιγμή καθαρής χαράς, αλλά για τον Μπασέλ δεν ήταν το ίδιο. Εκείνη η μέρα σηματοδότησε την αρχή του εφιάλτη μου», είπε.

Adnan Kassar, a Syrian former equestrian champion, has told how he was jailed and tortured for over two decades after he beat Bashar al Assad’s older brother in a competition.



