Τα πρόσωπα της αιματοχυσίας στο Ιράν: Ο γλύπτης, η φοιτήτρια, ο έφηβος ποδοσφαιριστής και ο κομμωτής

Ο Ερφάν Σολτανί – που αναμένεται να εκτελεστεί σήμερα (14.01.2026) δεν είναι παρά ένα από τα χιλιάδες θύματα των βίαιων κατασταλτικών μέτρων στο Ιράν. Μέσα σε μόλις δύο εβδομάδες, τουλάχιστον 75 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους κατά τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, ενώ ο συνολικός αριθμός των νεκρών εκτιμάται ότι ξεπερνά τους 2.500.

Ανάμεσά τους βρίσκονται καθημερινοί πολίτες που ζούσαν αθώες ζωές στο Ιράν: ένας έφηβος ποδοσφαιριστής που ονειρευόταν το επόμενο του παιχνίδι, ένας γλύπτης που έπλαθε με τα χέρια του την τέχνη του, ένας κομμωτής που άνοιγε κάθε μέρα το μαγαζί του για να φροντίσει τους πελάτες του.

Το SkyNews αναφέρει μόνο μερικά από τα θύματα των ιρανικών αρχών, απλοί πολίτες, άνθρωποι που διαδήλωναν για την ελευθερία, στο πλαίσιο της προσπάθειάς τους να καταστείλουν τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στη χώρα, κατά την οποία σκοτώθηκαν αδιάκριτα πολίτες που συμμετείχαν σε αυτές.

Ρουμπίνα Αμινιάν

Η Ρουμπίνα Αμινιάν, 23 ετών, σπούδαζε σχέδιο μόδας στο Τεχνικό και Επαγγελματικό Κολέγιο Shariati της Τεχεράνης, ένα πανεπιστήμιο για γυναίκες.

Στον λογαριασμό της στο Instagram, μπορεί κανείς να δει τη νεαρή γυναίκα να ποζάρει με υπερηφάνεια μαζί με τις δημιουργίες της, αποτίνοντας φόρο τιμής στην εθνοτική ποικιλομορφία του Ιράν, με την ίδια να αντλεί έμπνευση από τις κουρδικές ρίζες της.

Τη νύχτα της 8ης Ιανουαρίου, όταν οι διαδηλώσεις άρχισαν να γιγαντώνονται, η 23χρονη έφυγε από το σπίτι της για να ενώσει τη φωνή της με το πλήθος, όπως αφηγείται η μη κυβερνητική οργάνωση Iran Human Rights (IHR), με έδρα τη Νορβηγία, η οποία κατέγραψε την ιστορία της.

Την πυροβόλησαν εξ επαφής με τη σφαίρα να τη βρίσκει στο κεφάλι, σύμφωνα με την οικογένεια, την οποία επικαλέστηκε η οργάνωση.

Οι συγγενείς της μετέβησαν στην Τεχεράνη από το Κερμανσάχ (δυτικά), τη γενέτειρά της, για να αναγνωρίσουν το πτώμα της, στην ιρανική πρωτεύουσα.

Μεχντί Σαλαχσούρ

Ο Μεχντί Σαλαχσούρ, 50 ετών, ήταν γλύπτης και πυροβολήθηκε από τις ιρανικές κυβερνητικές δυνάμεις στις 8 Ιανουαρίου, σύμφωνα με την οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα Hengaw, με έδρα τη Νορβηγία.

Ο πατέρας δύο παιδιών διετέλεσε επίτιμο μέλος του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Εικαστικών Τεχνών.

Σύμφωνα με τα προφίλ του στα social media, είχε συμμετάσχει σε σχεδόν 20 εκθέσεις όπου παρουσίασε το έργο του και είχε διοργανώσει εργαστήρια στο Πανεπιστήμιο της Τεχεράνης.

Γκολάλε Μαχμούντι Αζάρ

Η Γκολάλε Μαχμούντι Αζάρ, μια γυναίκα κουρδικής καταγωγής, σκοτώθηκε εξ επαφής κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων στην Τεχεράνη το βράδυ της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου, αφού πυροβολήθηκε από τις ιρανικές κυβερνητικές δυνάμεις.

Σε αντάλλαγμα για την παράδοση της σορού της, οι ιρανικές αρχές απαίτησαν από την οικογένειά της ένα δισ. τομάν.

Χουσιάρ Σαμπάνι

Ο Χουσιάρ Σαμπάνι, πρώην Κουρδός πολιτικός κρατούμενος και ακτιβιστής από το Μπανέ, συνελήφθη από τις κυβερνητικές δυνάμεις στην πόλη το πρωί της Κυριακής, 4 Ιανουαρίου.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί πληροφορίες σχετικά με την τύχη του ή τον τόπο όπου βρίσκεται, αν και πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει δολοφονηθεί.

Ο Σαμπάνι έχει συλληφθεί πολλές φορές στο παρελθόν και έχουν εκδοθεί δικαστικές αποφάσεις εναντίον του.

Χοσεΐν Σερκόλ

Ο Χοσεΐν Σερκόλ, Κούρδος από τη Ζαριναμπάντ (Πεχλέ) της επαρχίας Ιλάμ, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων στην πόλη Ισφαχάν, όταν δέχτηκε πυρά από ιρανικές κυβερνητικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με την Οργάνωση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Hengaw, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου, ενώ πηγή με γνώση της υπόθεσης ανέφερε ότι πυροβολήθηκε εξ επαφής με καλάσνικοφ από μέλη των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

Η οικογένειά του παρέλαβε τη σορό του έπειτα από 5 ημέρες, με την κηδεία να προγραμματίζεται στη γενέτειρά του.

Σαγιάν Ασαντόλαχι

Ο Σαγιάν Ασαντόλαχι, 28 ετών, ήταν κομμωτής στο επάγγελμα και φέρεται να σκοτώθηκε από κυβερνητικές δυνάμεις στην πόλη Άζνα της επαρχίας Λορεστάν την 1η Ιανουαρίου.

Ο 28χρονος με περισσότερους από 50.000 ακολούθους στο Instagram, φέρεται να δέχτηκε σφαίρα στην κοιλιακή χώρα.

Ρεμπίν Μοραντί

Ο Ρεμπίν Μοραντί, ένας Κούρδος φοιτητής ηλικίας 17 ετών από την επαρχία Κερμανσάχ, που διέμενε στην Τεχεράνη, αγωνιζόταν στο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα νέων της πρωτεύουσας.

Θεωρούνταν ως «ένα από τα πλέον υποσχόμενα νέα ταλέντα», σύμφωνα με τη Hengaw. Έχασε τη ζωή του από πυρά των κυβερνητικών δυνάμεων του Ιράν την Πέμπτη, αναφέρει η ΜΚΟ.

Μια πηγή με γνώση της υπόθεσής του διευκρίνισε πως η οικογένεια του νέου έχει λάβει την επιβεβαίωση του θανάτου του, όμως δεν της έχει ακόμη επιτραπεί να πάρει τη σορό του.

Μεχντί Ζατπαρβάρ

Ο Μεχντί Ζατπαρβάρ, ηλικίας 39 ετών, με καταγωγή από την επαρχία Γκιλάν (βόρεια), στις ακτές της Κασπίας Θάλασσας, ήταν ένας πρώην πρωταθλητής του bodybuilding, που έγινε προπονητής, αφού παρακολούθησε ένα μάστερ στην αθλητική ψυχολογία, αναφέρει η Hengaw.

Είχε «ξεκινήσει την άρση βαρών σε ηλικία 13 ετών και είχε κερδίσει βραβεία στο Ιράν και στο εξωτερικό» το διάστημα μεταξύ 2011 και 2014», συμπλήρωσε η οργάνωση. Σκοτώθηκε από πυρά την Παρασκευή.