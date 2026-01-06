Τα σχέδια του Τραμπ για να κατακτήσει τη Γροιλανδία: Ο αμερικανικός στρατός είναι «πάντα μία επιλογή»

Επιλογές για να αποκτήσουν οι ΗΠΑ τη Γροιλανδία εξετάζουν ο Ντόναλντ Τραμπ και η ομάδα του. Η αξιοποίηση του αμερικανικού στρατού για την προώθηση του στόχου είναι «πάντα μία επιλογή», ​​όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος την Τρίτη (06.01.2026).

«Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει καταστήσει γνωστό ότι η απόκτηση της Γροιλανδίας αποτελεί προτεραιότητα εθνικής ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών και είναι ζωτικής σημασίας για την αποτροπή των αντιπάλων μας στην περιοχή της Αρκτικής», υπογραμμίζει ο Λευκός Οίκος, απαντώντας σε ερωτήματα του Reuters.

Και ο Λευκός Οίκος προσθέτει τονίζοντας:

«Ο Πρόεδρος και η ομάδα του συζητούν μια σειρά επιλογών για την επίτευξη αυτού του σημαντικού στόχου εξωτερικής πολιτικής και, φυσικά, η αξιοποίηση του αμερικανικού στρατού είναι πάντα μια επιλογή στη διάθεση του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων», ανέφερε ο Λευκός Οίκος σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Σύμφωνα με το Reuters, μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται περιλαμβάνονται: η αγορά της Γροιλανδίας, ή η σύναψη μίας συμφωνίας ελεύθερης σύνδεσης (compact of free association) με το νησί.

Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος φέρεται να δήλωσε ότι ο Τραμπ επιθυμεί οι ΗΠΑ να αποκτήσουν τον έλεγχο της Γροιλανδίας εντός της τρέχουσας προεδρικής του θητείας, υπογραμμίζοντας ότι το ζήτημα «δεν πρόκειται να εξαφανιστεί», παρά τις έντονες αντιδράσεις από συμμάχους στο ΝΑΤΟ.

Γροιλανδία και Δανία θέλουν ραντεβού με Ρούμπιο

Την ίδια στιγμή, η Γροιλανδία και η Δανία ζήτησαν να συναντήσουν γρήγορα τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο για να συζητήσουν για τις πρόσφατες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την πρόθεσή του να προσαρτήσει το αρκτικό νησί, ανακοίνωσε την Τρίτη η υπουργός Εξωτερικών της Γροιλανδίας.

«Στόχος της συνάντησης είναι να συζητηθούν σημαντικές δηλώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Γροιλανδία», έγραψε στο Facebook η Βίβιαν Μότζφελντ.

«Δεν έχει καταστεί δυνατό έως σήμερα για τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να συναντηθεί με την κυβέρνηση της Γροιλανδίας. Και αυτό, παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση της Γροιλανδίας και η κυβέρνηση της Δανίας ζήτησαν, καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025, μία συνάντηση σε επίπεδο υπουργών Εξωτερικών», πρόσθεσε.

ΗΠΑ – Γροιλανδία: Η προϊστορία

Οι ΗΠΑ και η Γροιλανδία έχουν μία μακρά ιστορία σχέσεων, κυρίως στρατιωτικής φύσης, με κορυφαία στιγμή την κατασκευή της Αεροπορικής Βάσης της Θούλης (Thule Air Base) κατά τον Ψυχρό Πόλεμο, η οποία υπήρξε κρίσιμη για την άμυνα των ΗΠΑ, αλλά και σημείο έντασης με τη Δανία λόγω παραβιάσεων της συμφωνίας για τα πυρηνικά, όπως το περιστατικό του 1968, ενώ η προσπάθεια του Τραμπ να αγοράσει τη Γροιλανδία ανέδειξε την στρατηγική της σημασία.

Σημαντικά Σημεία στο Παρελθόν:

Στρατηγική Σημασία: Η Γροιλανδία, λόγω της θέσης της, ήταν στρατηγικής σημασίας για τις ΗΠΑ, ιδίως κατά την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου, ως σημείο προβολής και άμυνας έναντι της Σοβιετικής Ένωσης.

1867: Η πρώτη αμερικανική απόπειρα απόκτησης της Γροιλανδίας έγινε λίγο μετά την αγορά της Αλάσκας από τη Ρωσία, επί αμερικανικής προεδρίας Άντριου Τζόνσον. Τότε, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξέτασε σοβαρά την ιδέα απόκτησης και της Γροιλανδίας μαζί με την Ισλανδία. Η λογική ήταν στρατηγική και εμπορική, αλλά, δεν υποβλήθηκε ποτέ επίσημη προσφορά στη Δανία. Το σχέδιο εγκαταλείφθηκε σιωπηρά, ωστόσο, θεωρείται ημιεπίσημη απόπειρα, αλλά καταγεγραμμένη.

1946: Επί προεδρίας Χάρι Τρούμαν, οι ΗΠΑ προσέφεραν 100 εκατομμύρια δολάρια σε χρυσό στη Δανία, θεωρώντας τη Γροιλανδία κρίσιμη για την άμυνα του Ατλαντικού και της Αρκτικής απέναντι στη Σοβιετική Ένωση. Η Δανία απέρριψε κατηγορηματικά την πρόταση, αλλά επέτρεψε τη μόνιμη αμερικανική στρατιωτική παρουσία (βάση Θούλη). Αυτή είναι η πιο σαφής και τεκμηριωμένη απόπειρα αγοράς.

Βάση της Θούλης (Thule Air Base): Η αμερικανική βάση, που λειτουργεί από το 1951, αποτελεί το πιο απτό παράδειγμα της παρουσίας των ΗΠΑ, με την παραχώρηση της έκτασης από τη Δανία.

Περιστατικό του 1968: Η συντριβή ενός βομβαρδιστικού B-52 με πυρηνικές κεφαλές κοντά στη Θούλη αποκάλυψε την παραβίαση από τις ΗΠΑ της συμφωνίας για μη εναπόθεση πυρηνικών όπλων σε δανικό έδαφος, προκαλώντας διπλωματική κρίση.

Πρόταση Τραμπ (2019): Η προσπάθεια του τότε προέδρου Τραμπ να αγοράσει τη Γροιλανδία, αν και απορρίφθηκε, έφερε ξανά στο προσκήνιο την ιδέα της «αμερικανικής κατοχής» και την αντίληψη της Γροιλανδίας ως «πόρου».

Συνοπτικά, η σχέση ΗΠΑ – Γροιλανδίας στο παρελθόν χαρακτηρίζεται από τη στρατιωτική συνεργασία και αντιπαράθεση, την διαχείριση των φυσικών πόρων και τα ζητήματα κυριαρχίας, με τη Δανία και τη Γροιλανδία να προσπαθούν να διατηρήσουν την αυτονομία τους.