Τα δώδεκα αγόρια και ο βοηθός προπονητής τους που αγνοούνταν επί εννέα ημέρες, βρέθηκαν ζωντανά σήμερα μέσα σε ένα πλημμυρισμένο σπήλαιο στην Ταϊλάνδη, όπου είχαν βρει καταφύγιο, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της επαρχίας Τσιανγκ Ράι.

Τα παιδιά, ηλικίας από 11 έως 16 ετών, χάθηκαν μαζί με τον 25χρονο προπονητή στις 23 Ιουνίου, αφού πήγαν μετά την προπόνηση να εξερευνήσουν ένα δίκτυο σπηλαίων, το Ταμ Λουάνγκ. Από την ημέρα εκείνη ξεκίνησε μια τεράστια, διεθνής προσπάθεια διάσωσης, με ομάδες από πολλές χώρες, που προσπαθούσαν να φτάσουν στο σημείο όπου υπέθεταν ότι μπορεί να βρίσκονταν οι αγνοούμενοι. Η επιχείρηση διάσωσης ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, λόγω της λάσπης, του νερού και της σφοδρής βροχής που συνεχιζόταν.

«Ταϊλανδοί πεζοναύτες τους βρήκαν και τους 13 ζωντανούς«, είπε ο κυβερνήτης Ναρονγκσάκ Οσοτανάκορν.

Οι διασώστες προσπαθούσαν από το πρωί σήμερα να ανοίξουν έναν στενό διάδρομο για να περάσουν δύτες μέσα στο πλημμυρισμένο σπήλαιο. Οι δύτες των ειδικών δυνάμεων της Ταϊλάνδης είχαν επικεντρώσει την προσοχή τους σε ένα υπερυψωμένο σημείο, μέσα στο σπήλαιο, που οι σπηλαιολόγοι το αποκαλούσαν «Παραλία Πατάγια». Υπέθεταν ότι σε εκείνον τον χώρο θα μπορούσαν να έχουν καταφύγει τα παιδιά όταν πλημμύρισε η σπηλιά.

«Οι πεζοναύτες ανέφεραν ότι έφτασαν στην Παραλία Πατάγια, που ήταν πλημμυρισμένη. Έτσι, προχώρησαν άλλα 400 μέτρα όπου βρήκαν τους 13 ασφαλείς«, είπε ο Ναρονγσάκ.

