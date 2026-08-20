Κόσμος

Ταϊλάνδη: Τρομακτικό βίντεο με τουρίστες να παρασύρονται από ορμητικά νερά σε καταρράκτη, σώθηκαν τελευταία στιγμή

Οι τουρίστες φαίνονται να παλεύουν να κρατηθούν όρθιοι μέσα στο νερό και να προσπαθούν να βοηθήσουν ο ένας τον άλλο
Ταϊλάνδη: Τρομακτικό βίντεο με τουρίστες να παρασύρονται από ορμητικά νερά σε καταρράκτη, σώθηκαν τελευταία στιγμή
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Στιγμές τρόμου για ομάδα τουριστών στον καταρράκτη Mae Sa, στην επαρχία Τσιάνγκ Μάι στην Ταϊλάνδη, όταν ξαφνική υπερχείλιση προκάλεσε ισχυρό χείμαρρο, με αποτέλεσμα να παρασυρθούν από τα ορμητικά νερά. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 15.08.2026.

Σε βίντεο που κατέγραψαν αυτόπτες μάρτυρες στην Ταϊλάνδη, οι τουρίστες φαίνονται να παλεύουν να κρατηθούν όρθιοι μέσα στο νερό και να προσπαθούν να βοηθήσουν ο ένας τον άλλο.

Οι δασοφύλακες τελικά βοήθησαν όλους όσους βρέθηκαν στο σημείο να μεταφερθούν με ασφάλεια, με τους τουρίστες να φέρονται να έχουν υποστεί μόνο ελαφρά τραύματα.

Αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι λίγα δευτερόλεπτα πριν από την ξαφνική αλλαγή της ροής του νερού είχε ακούσει προειδοποιητικό σφύριγμα από υπάλληλο του πάρκου. Όπως δήλωσε, ετοιμαζόταν να πλησιάσει στον καταρράκτη για να τραβήξει φωτογραφίες όταν τα νερά άρχισαν ξαφνικά να φουσκώνουν.

Μετά το περιστατικό, η πρόσβαση στον καταρράκτη Mae Sa περιορίστηκε προσωρινά για λόγους ασφαλείας.

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