Ταϊβάν: Πάνω από 150 Κινεζικά μαχητικά έχουν «περικυκλώσει» τη χώρα – Ανησυχία από Ιαπωνία

Ηλεκτρισμένη είναι η ατμόσφαιρα στην ανατολική Ασία, πάνω από την Ιαπωνία και την Ταϊβάν.

Το υπουργείο Άμυνας της Ταϊβάν ανακοίνωσε σήμερα (15.10.2024) ότι κατά το τελευταίο 24ωρο εντόπισε 153 κινεζικά πολεμικά αεροσκάφη να επιχειρούν περιμετρικά της νήσου, στην διάρκεια μιας περιόδου, κατά την οποία, το Πεκίνο πραγματοποιεί ένα νέο γύρο στρατιωτικών ασκήσεων.

Στο μεταξύ, η Ιαπωνία εξέφρασε στην Κίνα την ανησυχία της για τις στρατιωτικές ασκήσεις που πραγματοποιήθηκαν χθες περιμετρικά της Ταϊβάν, δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Προεδρίας της κυβέρνησης, Καζουχίκο Αόκι στη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου.

«Είμαστε ενήμεροι για τις χθεσινές στρατιωτικές ασκήσεις που πραγματοποίησε η Κίνα περιμετρικά της Ταϊβάν. Η κυβέρνηση παρακολουθεί τις σχετικές εξελίξεις με σοβαρό ενδιαφέρον, ενώ έχει ενημερώσει την κινεζική πλευρά για τις ανησυχίες μας», δήλωσε σήμερα ο Αόκι.

These are not just military drills. This is psychological warfare against the people of #Taiwan. pic.twitter.com/xvn6UBg1CC