Τατιάνα Μπλάτνικ: Εξαφανίστηκε ο πατριός της στο Μαλιμπού

Ο πατριός της Τατιάνας Μπλάτνικ αγνοείται στο Μαλιμπού, αφού εξαφανίστηκε τα ξημερώματα στις 20.05.2024, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες της εξαφάνισής του.

Ο 53χρονος Ατίλιο Μπρίλεμπουργκ (Attilio Brillembourg) από τη Νέα Υόρκη, πατριός της Τατιάνα Μπλάτνικ, εθεάθη για τελευταία φορά γύρω στη 01:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου και λέγεται ότι φορούσε μπλε πουκάμισο, γκρι παντελόνι αλλά ήταν ξυπόλυτος.

Σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας του Λος Άντζελες έκτοτε τα ίχνη του έχουν χαθεί.

Detectives need your help locating missing person Attilio Brillembourg. To provide info anonymously, call LA Crime Stoppers 800-222-8477, smartphone:”P3Tips” App or by website: https://t.co/EolYt2qufe@acornnewspaper@TheMalibuTimes@991KBU@CityMalibu pic.twitter.com/uGIUmKFZmx