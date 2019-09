Taylor Swift: Παγκόσμια περιοδεία για το νέο της άλμπουμ «Lover»! video

Η Taylor Swift (Τέιλορ Σουίφτ) κυκλοφόρησε το έβδομο άλμπουμ της τον περασμένο μήνα. Τώρα, η διάσημη τραγουδίστρια ανακοινώνει τις ημερομηνίες τής παγκόσμιας περιοδείας της που θα ξεκινήσει το 2020, καθώς και τέσσερις ειδικές συναυλίες που θα έχουν φεστιβαλικό χαρακτήρα και θα ονομάζονται «Lover Fest East + West».

Η Τέιλορ έκανε την ανακοίνωση μέσα από τον λογαριασμό της στο Twitter, γράφοντας:

«Για εμένα, το Lover είναι ανοιχτοί χώροι, ηλιοβασιλέματα και καλοκαίρι. Θέλω να το παρουσιάσω με τρόπο που να νιώθω αυθεντική. Θέλω να πάω σε μέρη που δεν έχω επισκεφτεί και να εμφανιστώ σε φεστιβάλ… Και εκεί που δεν υπήρχαν φεστιβάλ, δημιουργήσαμε εμείς ορισμένα. Παρουσιάζοντας το «Lover Fest East + West».

Δείτε την ανάρτηση της Taylor Swift:

The Lover album is open fields, sunsets, + SUMMER. I want to perform it in a way that feels authentic. I want to go to some places I haven’t been and play festivals. Where we didn’t have festivals, we made some. Introducing, Lover Fest East + West! https://t.co/xw6YMN38WE pic.twitter.com/IhVPQ8DMUG

— Taylor Swift (@taylorswift13) September 17, 2019